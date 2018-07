Max Verstappen | GP Austria 2018 | “Una vittoria fantastica | voglio continuare così Che

Formula 1 - Max Verstappen trionfa al Gp di Austria : Raikkonen secondo - Vettel terzi - Hamilton ko : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1, al termine di una gara ricca di colpi di scena. L'olandese ha preceduto le due Ferrari di Kimi Raikkonen ...

F1 – Dall’approccio alla Mario Kart alle frecciate a Verstappen - Vettel pungente : “con Max è come giocare a passaparola” : Sebastian Vettel fa mea culpa per l’errore commesso in Francia, tra frecciatine a Verstappen e un po’ di perplessità Archiviato il Gp di Francia, che non ha regalato troppe soddisfazioni a Sebastian Vettel, il tedesco della Ferrari è concentrato per un nuovo weekend di gara. Si corre in Austria, al Red Bull Ring, dove Vettel vuole andare a caccia del riscatto dopo il passo falso commesso al Paul Ricard. Il tedesco, infatti, ...

F1 - Villeneuve durissimo nei confronti di Max Verstappen : “la frase sulla testata? E’ ancora un bambino” : Jacques Villeneuve ha commentato la frase espressa in conferenza stampa a Montreal da Verstappen, dandogli del bambino Jacques Villeneuve non è tipo da mandarle a dire e, anche in questa occasione, non si è smentito. L’ex pilota canadese infatti si è soffermato sulla frase di Max Verstappen che, in conferenza stampa, aveva minacciato di tirare una testata a chiunque gli avesse chiesto degli errori commessi a Monaco. Photo4 / ...

Max Verstappen/ Al Gp di Canada da solo : l’olandese della Red Bull lontano dal padre corre meglio? (Formula 1) : Formula 1, Max Verstappen: al Gp del Canada l'olandese era senza corte e i risultati di Montreal premiano la mossa Red Bull. Che Max corra meglio senza la sua famiglia?.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:04:00 GMT)

F1 – Verstappen senza papà Jos in Canada - Horner svela : “è servito a Max per accumulare esperienza” : La Red Bull e Max Verstappen hanno deciso di far affrontare da solo al pilota olandese il week-end del Canada, senza la presenza di papà Jos al box La prima volta non si scorda mai e ha portato pure bene. Max Verstappen ha affrontato da solo, come mai era accaduto, un week-end di Formula 1, ottenendo in Canada anche un ottimo terzo posto. Per scelta dell’olandese e della Red Bull, ‘Mad Max’ non ha fatto arrivare a Montreal il ...

Max Verstappen - GP Canada 2018 : “La macchina è stata performante e sono confidente per il futuro” : Terzo all’arrivo del GP del Canada 2018 (settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno), Max Verstappen ha concluso degnamente la sua corsa, senza sbavature, con il giro più veloce della gara ed una consistenza che tanti desideravano da lui. Su una pista non adattissima alle qualità della Red Bull, l’olandese ha espresso il massimo del proprio pacchetto, cogliendo un podio importante per il morale e confermando tutto quello ...

F1 - GP Canada 2018 : qualifiche. Sebastian Vettel che pole! Valtteri Bottas e Max Verstappen lo inseguono. Hamilton chiude quarto : Signore e signori che Sebastian Vettel! Il tedesco della Ferrari guida da maestro nelle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, e centra la quarta pole stagionale, interrompendo il digiuno della Rossa su questo tracciato: il Cavallino Rampante non era in p.1 dal 2001. Una prestazione superba per Seb, a pennellare nel secondo e terzo settore e ottenendo il nuovo primato della pista in 1’10″764. ...

F1 - GP Canada 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Max Verstappen è ancora il più veloce ma la Ferrari è vicina. Sebastian Vettel secondo : È sempre Max Verstappen a dettare il ritmo nel GP del Canada. L’olandese prosegue il suo percorso netto ed ha chiuso in testa anche le prove libere 3, che hanno aperto un sabato che si preannuncia bollente. Il pilota della Red Bull ha stampato un notevole 1’11″599, vicinissimo al record della pole stabilito da Lewis Hamilton in qualifica lo scorso anno (1:11.459). Verstappen ha stabilito il suo tempo con la gomma più morbida di ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Max Verstappen al comando davanti a Raikkonen - Vettel quinto - Hamilton spaventa : Max Verstappen ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. L’olandese della Red Bull si è portato in testa con il tempo di 1:12.198, precedendo Kimi Raikkonen di 13 centesimi. Le Ferrari hanno fatto un po’ di fatica e non hanno lanciato ottimi segnali in vista della gara, soprattutto con Sebastian Vettel che è quinto a otto decimi al termine di una sessione complicata. Lewis ...