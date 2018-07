Matteo Salvini a Pontida | ' I porti sono e resteranno chiusi ai trafficanti di immigrati'

Giulia Bongiorno a Pontida : 'Matteo Salvini ha dimostrato che gli sbarchi si possono fermare' : 'Lui si è limitato a dire stop, basta leggi complicate, dobbiamo dire stop alle cose che non vanno bene'. Giulia Bongiorno parla dal palco di Pontida davanti al popolo leghista.

Pontida - la diretta dell’intervento di Matteo Salvini dal raduno della Lega : Al via il raduno della Lega a Pontida, in provincia di Bergamo. Tanti gli esponenti del governo sul palco, come i ministri Giulia Bongiorno e Lorenzo Fontana, ma anche gli alleati della Lega, come il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e quello della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Chiude il programma il leader del Carroccio, Matteo Salvini. L'articolo Pontida, la diretta dell’intervento di Matteo Salvini dal raduno della ...

Fiorella Mannoia vs Matteo Salvini/ Post pro-migranti su Twitter : “Dormite tranquilli". La rete l'attacca : Fiorella Mannoia vs Matteo Salvini, Post pro-migranti su Twitter: “Dormite tranquilli". La rete l'attacca duramente, soprattutto per il suo passato da grillina(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:43:00 GMT)

Fiorella Mannoia attacca Matteo Salvini sugli immigrati : umiliata dalla rete : Anche voi ne fate una questione politica, esattamente come tutti'. 'A fare la grillina quando il capo del partito che supporta parlava di taxi del mare', scrive un altro: 'Fiorè, hai contribuito a ...

Barcellona : “non siamo complici delle politiche di morte di Matteo Salvini” : Barcellona si scaglia contro Matteo Salvini. L’imbarcazione con 60 migranti a bordo ha avuto il benestare del governo spagnolo. La Spagna

Matteo Salvini definisce la Lega una forza “che unisce e che cresce” : E’ pronto alla sua Pontida. La prima da vice premier. Matteo Salvini presenta oggi “una Lega che unisce e che cresce”.

La Lega di Matteo Salvini è pronta per il voto : da sola vale il 31.2% : Matteo Salvini è una macchina da guerra elettorale. I sondaggi rilevano come la Lega Salviniana abbia quasi raddoppiato i consensi. In

Matteo Salvini - il sondaggio che manda la Lega nello spazio : M5s - slavina di governo : Un fenomeno mai accaduto negli ultimi trent'anni: la Lega si consolida sopra quota 30%, attestandosi al 31,2% , +1,1, , distanzia ulteriormente il Movimento 5 Stelle , stabile al 29,8% , , il Pd , in ...

Matteo Salvini avvisa Luigi Di Maio : pronto a fare saltare tutto : Matteo Salvini è infuriato. Al punto da essere pronto a fare saltare tutto e andare subito all’incasso con le urne.

Di Bartolomei jr a Matteo Salvini : “Sicurezza fai da te porta più spargimenti di sangue” : Luca Di Bartolomei, il figlio del capitano della Roma morto suicida nel 1994, ha scritto un tweet provocatorio rivolto al ministro degli Interni Matteo Salvini a proposito della detenzione di armi da fuoco: "Questa sicurezza fai da te non risponde alle paure profonde degli italiani e porterà solo più spargimenti di sangue ".Continua a leggere

“Matteo - Azzurra è morta”. Le parole choc di Antonella ‘investono’ Salvini. Cosa è successo : ”Dieci vaccini obbligatori sono inutili, in parecchi casi pericolosi se non dannosi”. Quelle parole, pronunciate da Matteo Salvini a Radio Studio 54, hanno scatenato reazioni indignate, e non solo da parte della comunità scientifica. Antonella Salimbene, una madre di Casalmaiocco, provincia di Lodi, nel 2014 ha perso sua figlia Azzurra (nella foto), che aveva 11 anni ed è morta dell’unica malattia per cui non era vaccinata. Ha ...

Matteo Salvini e i 50 milioni di Belsito : "Non ci sono più - spesi in 10 anni" : "I soldi che dicono che abbiamo sottratto? Non ci sono quei 50 milioni, Repubblica sta cercando quei soldi in Svizzera, in Lussemburgo... Fate inchieste su cose vere, non perdete il vostro tempo". Lo dice Matteo Salvini, intervistato da Radio Capital, sui soldi che la magistratura di Genova sta cercando. "Quei soldi non ci sono - sottolinea Salvini - sono stati spesi in dieci anni".Dagli atti del processo di Genova – ricorda Repubblica - ...

Matteo Salvini - immigrati : 'Porti chiusi alle Ong per tutta l'estate' : Un altro gommone con a bordo 120 immigrati è affondato nel Mediterraneo, al largo della Libia. Secondo quanto ha riferito la Guardia costiera di Tripoli che è intervenuta nel naufragio sono state ...

Giorgia Meloni demolisce i Pearl Jam : 'Insultano Matteo Salvini - intanto questi in Costa Smeralda...' : Dopo Rita Pavone, anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni attacca i Pearl Jam. La band di Seattle è finita al centro delle polemiche dopo aver eseguito durante il concerto allo stadio ...