Massimo Giletti bacia l’ex Angela Tuccia | parla lei | “È un rapporto complicato”

Massimo Giletti : "Ho fatto 30 viaggi a Lourdes. Da piccolo ero affetto da una forma grave di scoliosi" : "Nella mia vita ho fatto trenta viaggi a Lourdes. Ho avuto tanti contatti diretti con i malati, lavorando nelle piscine e, per i primi venti anni, andando anche in treno con loro. Quel luogo per me significa la presenza viva della Madonna. Sono andato a Lourdes per la prima volta quando avevo 10 anni con mia madre e mia nonna. Rimasi subito colpito dal quel luogo".In un'intervista rilasciata al settimanale "Maria con te", Massimo Giletti parla ...

Massimo Giletti - Orfeo chiude le porte Rai : miccia accesa nell'Arena : Mario Orfeo è stato massacrato dalle critiche per un anno intero sul contratto a Fabio Fazio. Ma - seppure non lo ammetterà mai il vero errore strategico della gestione del dg, peraltro positiva, è ...

Giovanni Minoli bombarda la Rai : 'Cartello contro Massimo Giletti. Fabio Fazio? Ecco quanto ha danneggiato Viale Mazzini' : 'Il mondo ha bisogno di leader con una visione invece che di leader in televisione'. Quando Lech Walesa pronunciò la famosa frase non aveva assistito agli ultimi trent' anni di Rai sempre più incistati ...

Massimo Giletti sbotta dopo Non è l'Arena : «Selvaggia Lucarelli ha detto una bugia su Corona» : FUNWEEK.IT - Continuano le stoccate via social e non solo tra Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona e Massimo Giletti: d'altronde era chiaro che la puntata conclusiva di Non è l'Arena era destinata a ...

Massimo Giletti torna in Rai? «Ho preso la mia decisione» : È stata una stagione televisiva sorprendente, che neanche Massimo Giletti si aspettava di vivere. «Fare quei passi è stato emotivamente faticoso. Anche una piccola lacrima avrebbe potuto essere interpretata in modo sbagliato. Ma sono stato ripagato dal 9% di share dell’esordio: un dato storico. Neanche nel suo libro dei sogni Cairo avrebbe poi pensato di battere la domenica sera di Raiuno», spiega il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni, al settimo ...

Fabrizio Corona si scusa con Massimo Giletti e attacca Balalaika : Fabrizio Corona dopo Giletti critica Balalika Massimo Giletti e la sua Non è l’Arena ha chiuso in positivo la prima stagione su La7. Domenica 17 giugno il conduttore ha ospitato Fabrizio Corona: “l’uno contro tutti” è stato visto da 1.729.000 spettatori per il 9,2% di share. Alle 23.21, invece, La7 è diventata prima rete nazionale. L’intervista all’ex agente fotografico non è stato un finale molto facile per ...

Selvaggia Lucarelli replica a Fabrizio Corona e rimprovera Massimo Giletti : Il lungo intervento di Fabrizio Corona ieri sera a Non è l'arena su La7 sta lasciando inevitabilmente strascichi su più fronti, dalle dure critiche dell'ex re dei paparazzi contro Don Antonio Mazzi all'attacco contro la giornalista Selvaggia Lucarelli, invitata dallo stesso Corona nella trasmissione di Massimo Giletti per un confronto con tanto di respinta.Corona, che ha apostrofato la Lucarelli come una "non giornalista", non le ha ...

Massimo Giletti saluta il pubblico di La7 : 'Ci vediamo magari l'anno prossimo' : 'Noi chiudiamo quest'anno. E' stato molto bello e intenso. Ci vedremo magari il prossimo anno'. Con queste parole Massimo Giletti ha salutato il pubblico di Non è l'Arena , di cui ieri andava in onda ...