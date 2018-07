Marc Marquez ha vinto la MotoGP in Olanda

MotoGP - GP Assen : Marc Marquez in testa nel warm up - 2° Andrea Dovizioso - 9° Valentino Rossi : La domenica della MotoGP riparte da dove si era chiuso il sabato. Il più veloce nel warm up è ancora una volta Marc Marquez, che chiude davanti a tutti con 1:33.939. Un tempo sicuramente più alto ...

MotoGP - GP Olanda : Marc Marquez sfreccia nel warm-up davanti a Dovizioso e Vinales - nono Valentino Rossi : Se il buongiorno si vede dal mattino… sono guai seri per gli avversari di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, intatti, dopo la pole position conquistata nella giornata di ieri, ha fatto segnare anche il miglior tempo nel corso del warm-up del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP. Il portacolori della Honda ha girato in 1:33.939 staccando Andrea Dovizioso (Ducati) di 242 millesimi, mentre al terzo posto si è classificato ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : tutti contro Marc Marquez - per mantenere aperti i discorsi di titolo : Si annuncia un Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP quanto mai vibrante e imprevedibile quello che si correrà oggi ad Assen alle ore 14.00. E, per una volta, non sarà il meteo a rendere emozionante la gara olandese. Si tratta, invece, dell’equilibrio messo in mostra in questi due giorni di prove libere e qualifiche che ci regalerà una corsa nella quale non c’è un unico favorito, anzi. Marc Marquez scatterà la pole position e, ...

MotoGP - Assen nella manica di Marc Marquez : Più che una qualifica di MotoGP, è sembrata una qualifica di Moto3. Prima dell'ultimo tentativo, un gruppo di piloti si sono aspettati a vicenda fino a quando Johann Zarco ha rotto gli indugi ...

MotoGp – Marquez sculetta - Rossi alza il pollice : la gioia di Marc e Vale dopo le qualifiche di Assen [VIDEO] : Marc Marquez e Valentino Rossi felicissimi per i risultati ottenuti nelle qualifiche del Gp d’Olanda: le esultanze dei due campioni Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

MotoGP - GP Assen. Qualifiche : pole di Marc Marquez. 3° Valentino Rossi. 4° Andrea Dovizioso : Il campione del mondo uscente dovrà difendersi anche dagli attacchi delle due Ducati: vanno forte sia Jorge Lorenzo, reduce da due vittorie consecutive, sia Andrea Dovizioso, che alla vigilia delle ...

Marc Marquez - GP Olanda 2018 : “Prima pole in carriera ad Assen! Contento per il passo gara” : Marc Marquez ha conquistato la pole position nel GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è distinto durante le qualifiche e ha beffato la concorrenza per questione di centesimi: Cal Crutchlow, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso si sono dovuti inchinare sul filo di lana. Il Campione del Mondo scatterà al palo ed è il grande favorito per la vittoria nella gara di domani ma dovrà fare certamente i conti con il Dottore che ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole di un soffio davanti a Crutchlow ed a Valentino Rossi. Dovizioso chiude quarto : Le qualifiche nella “Cattedrale del Motociclismo” premiano Marc Marquez (Honda), autore della pole position con il tempo di 1’32″791, a precedere di 41 millesimi Cal Crutchlow (Honda) e di 59 Valentino Rossi. Una prestazione di grande qualità del leader del Mondiale 2018 di MotoGP, semplicemente fantastico nel t4, danzando letteralmente nella variante prima del rettilineo dei box. Lo spagnolo si conferma anche il ...

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio d’Olanda di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla prima posizione nel Gran Premio d’Olanda di MotoGP, che si correrà domani sul circuito di Assen. In prima fila, dietro Marquez, partiranno Carl Crutchlow e Valentino Rossi, seguiti in seconda fila The post Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio d’Olanda di MotoGP appeared first on Il Post.

MotoGP - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez in vetta - Valentino Rossi quarto ma vicino - soffre Dovizioso decimo : Marc Marquez vola nelle prove libere 3 del GP di Assen (Olanda), ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il campione del mondo in carica, in sella alla Honda, ha stabilito il miglior crono delle tre sessioni, che si sono tenute sul tracciato olandese. in 1’33″341, in una prova di “time-attack” davvero infuocata. Maverick Vinales, infatti, è secondo ad appena un millesimo dal connazionale, confermando la bontà della ...

MotoGp – Marquez ‘studia’ Vinales ad Assen : la controllatina di Marc nella prova di partenza [VIDEO] : Marc Marquez ‘spia’ la partenza di Vinales: il campione del mondo ad Assen studia con attenzione il suo rivale della Yamaha E’ andata in scena questa mattina la prima sessione di prove libere di MotoGp sul circuito di Assen. Marquez ha chiuso davanti a tutti le Fp1 del Gp d’Olanda, ma deve fare attenzione alle due Yamaha, che hanno fame di vittoria, dopo un digiuno lungo un anno. Secondo tempo infatti per Vinales, ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : prove libere 1. Marc Marquez parte con il piede giusto - Vinales e Rossi sono in scia : Marc Marquez (Honda) fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del GP di Olanda della MotoGP 2018. Sul tracciato di Assen, inondato dal sole e da temperature accettabili (e questa di per sé è già la prima vera notizia del fine settimana) il campione del mondo in carica ha inanellato una serie di giri davvero eccellenti (sfruttando la gomma Soft al posteriore) fermando le lancette dei cronometri sull’1:34.277 ritoccato proprio in ...

Marc Marquez - GP Olanda 2018 : “Assen mi piace - e voglio il podio. Il mio rivale? Non so…” : Marc Marquez mantiene i piedi ben piantati al terreno nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Olanda 2018 (clicca qui per programma e tv) della MotoGP ad Assen. Il campione del mondo in carica è reduce dal secondo posto del GP di Catalogna nel quale nulla ha potuto contro Jorge Lorenzo, ma i lati positivi per il Cabroncito sono comunque numerosi. Marquez, inoltre, vuole sfruttare Assen, ...

