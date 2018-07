Maradona | Scusa Ramos | ma non cambio idea

Maradona fuma allo stadio e poi si pente - l’argentino chiede scusa per la ‘svista’ : Diego Armando Maradona chiede scusa dopo il sigaro fumato durante il match tra la sua Argentina e la Nazionale islandese Ieri un Diego Armando Maradona stravaccato sulla sua poltrona allo stadio con un sigaro in bocca aveva indignato il web. Il divieto gigante di fumare presente allo stadio, in cui si stava disputando il match tra l’Argentina e l’Islanda, era stato totalmente ignorato dal Pibe de Oro. Ora però arrivano le scuse ...