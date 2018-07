Maradona | ' Messi non c' entra Argentina | cronaca di una morte annunciata'

Maradona difende Messi : "Troppo solo" : 'Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte annunciata'. E' il verdetto di Diego Armando Maradona che, nella notte durante la 'sua' trasmissione 'La mano del Diez', su Telesur, ha ammesso 'di sentirsi male perché, ancora ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona : 'Messi può prendersi la Coppa. Auto-gestione? Non è possibile' : Però Florentino Perez è il numero uno, il miglior dirigente che esista al mondo, non ce n'è un altro come lui. Anche Rummenigge è bravo ma non ha la forza di Florentino. Le parole su Sergio Ramos ? ...

Russia 2018 - Messi-gol e Maradona esulta in tribuna : «Gracias a Dios» : Leo Messi finalmente in gol: la 'Pulcè sblocca alla sua maniera il match contro la Nigeria e scoppia la delicità nelle file dell'Albiceleste. Festeggia, sugli spalti, anche...

Russia 2018 : Maradona elogia l’Inghilterra e augura buon compleanno a Messi : L’ex stella del calcio mondiale Diego Armando Maradona ha elogiato il gioco di squadra messo in mostra dall’Inghilterra nella vittoria per 6-1 contro Panama ed ha detto che questo è il riflesso del buon lavoro svolto dagli inglesi dalle divisioni inferiori. “Ecco quanto è buono e quanto bene hanno fatto, perché non credo che il merito sia tutto dell’allenatore (Gareth Southgate), sono campioni Under-17 e Under-20. Questo ...

Mondiali 2018 - Ramos : “Maradona anni luce dietro Messi” : Mondiali 2018- Maradona è “anni luce indietro rispetto a Messi”. Lo ha detto il capitano della Spagna Sergio Ramos, citato dai media russi. “Rispetto Maradona, perché rientra nel novero dei più grandi giocatori della storia del calcio” ha dichiarato Ramos. “Ma anche lui sa benissimo – ha aggiunto – di trovarsi ad anni luce di distanza da Messi, che per me è il miglior giocatore argentino della ...

Scintille Ramos e Maradona : 'Diego distante anni luce da Messi' : ROMA - Uno è una leggenda, l'altro un grande giocatore. Entrambi hanno una caratteristica in comune, quella di dire le cose senza filtri, scatenando a volte polemiche a non finire. E' il caso di ...