Maradona | ' Cronaca di una morte annunciata | ma non è colpa di Messi'

Maradona : 'Messi non c'entra. Argentina - cronaca di una morte annunciata' : TORINO - 'Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte annunciata'. È il verdetto di Diego Armando Maradona , che nella notte nella sua trasmissione 'La mano del Diez' su Telesur ha ammesso 'di sentirsi male perché ancora una volta ...