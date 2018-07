Maradona : 'Cronaca di una morte annunciata - ma non è colpa di Messi' : 'Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte ...

Maradona : 'Cronaca di una morte annunciata - ma non è colpa di Messi' : 'Non siamo andati al tribunale per celebrare un processo, ma al cinema a vedere un film di cui sapevamo già la fine: l'eliminazione dell'Argentina dal Mondiale è stata la cronaca di una morte annunciata'. È il verdetto di Diego Armando Maradona, che nella notte nella sua trasmissione 'La mano del Diez' su Telesur ha ammesso 'di sentirsi male perchè ancora una volta ...

