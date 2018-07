Maradona commenta il crollo dell’Argentina | “cronaca di una morte annunciata”

sportfair

(Di domenica 1 luglio 2018) Diego Armandoparla di “cronaca di unaannunciata”, il flop dell’Argentina è destinato a far discutere a lungo Il match perso 4-3 contro la Francia e l’uscita di scena dell’Argentina dai mondiali sono la “cronaca di unaannunciata”. E’ il commento di Diego Armandodopo il ko dell’Albiceleste negli ottavi di finale della coppa del mondo. Ospite del programma ‘De la mano del Diez’ trasmesso dalla tv venezuelana ‘Telesur’, il campione argentino attacca le decisioni tattiche del tecnico Jorge Sampaoli che ha schierato un tridente con Pavón, Messi e Di María. “Fa male vedere un altro mondiale con l’Argentina che non riesce ad avere una squadra consistente. Quelli avanti sanno creare gioco ma non sono attaccanti puri. L’errore è stato attaccare spingere lasciando ...