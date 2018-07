: #Mantova, ramo cade in un parco: 4 feriti, uno è grave. E' crollato da una ventina di metri su una decina di persone - Agenzia_Ansa : #Mantova, ramo cade in un parco: 4 feriti, uno è grave. E' crollato da una ventina di metri su una decina di persone - RaiNews : Tragedia sfiorata a #Mantova, grosso ramo cade su un gruppo di persone che stava festeggiando un compleanno in un p… - MediasetTgcom24 : Grosso ramo cade in parco a Mantova: 4 feriti, uno è grave #mantova -

Tragedia sfiorata nel giardino pubblico di Belfiore a. Undi pioppo si è staccato improvvisamente dal tronco e, precipitando da 20 metri, si è abbattuto su una decina di persone che stavano festeggiano un compleanno sedute a dei tavoli, colpendo in testa una donna e altre tre persone. La donna colpita alla testa, 45 anni è stata trasportata in eliambulanza in ospedale a Borgo Trento per trauma cranico, non sarebbe in pericolo di vita.(Di domenica 1 luglio 2018)