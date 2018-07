Manifatturiero | l’Italia lavora se gli altri Paesi la fanno lavorare Puntiamo ai mercati

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 luglio 2018) Continua da qui Non riusciva a dormire sereno il nostro ministro: questa segmentazione era certamente foriera di qualche pensiero, di qualche riflessione. E cominciò a rimuginare. Si concentrò dapprima sull’area Grandi consumi. Certo, non stava usando un approccio scientifico, ma cercava di capire un po’ a braccio. Davanti a sé vedeva valanghe di prodotti cinesi: brutt’affare!, non soltanto per quanto riguarda le end-use, dove non abbiamo abbastanza aziende in grado di soddisfare grandi domande di mercato. La visione era drammatica anche per quanto riguarda le aziende di subfornitura sia high-tech che middle-tech. Percepiva netta la sensazione che, come si dice a Napoli: “Nun è cosa”. D’altro canto, se il mercato internazionale sta espellendo la manifattura italiana qualche ragione pur ci sarà. E, nel mondo del business, avere anche solo una brutta ...