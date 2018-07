Macron ai leader dell' Est europeo | Ritroviamo unità ed efficacia

Le tre bordate di Macron a Salvini sui migranti : "Gli accordi si fanno tra i leader" : Volti distesi, parole di stima e amicizia, l'invito a prossime occasioni di incontro per marciare insieme per riformare l'Europa sull'immigrazione e sulla governance. Emmanuel Macron e Giuseppe Conte incedono sui convenevoli per marcare la ricucitura nei rapporti fra Italia e Francia, ma nel corso della conferenza stampa c'è un altro protagonista, assente, che viene preso di mira dalle bordate del presidente francese: Matteo Salvini .Sono ...

Scontro con Trump al G7 - Macron chiede un incontro tra i leader Ue prima del vertice : Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto un incontro oggi con la cancelliera Angela Merkel, la premier britannica Theresa May, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e i massimi dirigenti Ue prima dell’inizio del summit G7 in Canada che si annuncia di Scontro con il presidente Usa Donald Trump . ...

Paradosso Macron : un leader amato da molti ma senza alleati nel mondo : In un periodo in cui Angela Merkel appare stanca, Theresa May disorientata e Donald Trump delirante, il presidente francese irradia energia, carisma e acume. Per fare da guida, però, bisogna che qualcuno ti segua. O, quanto meno, sia un alleato fidato. Fino a questo momento Macron risulta carente sotto questo aspetto...