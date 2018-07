Macabro ritrovamento a New Delhi | in casa scoperti 11 cadaveri di cui 10 impiccati

“Purtroppo è lei”. ‘Chi l’ha visto?’ l’ha cercata per anni. Ora il Macabro ritrovamento. La verità era nel ‘pozzo degli orrori’ : Sembra essere finalmente giunto a conclusione, dopo otto anni di indagini e ricerche, il caso di una ragazzina 15enne sparita nel nulla e della quale si era occupata in passato anche la trasmissione Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli. L’ultima volta che Cameyi Mosammet era stata vista, era entrata nell’Hotel House di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Quel giorno la giovane, di origini bengalesi, non era andata ...

Un cane morto abbandonato in strada. Macabro ritrovamento a Castelvetrano : Un Macabro ritrovamento nelle campagne di Castelvetrano. Un cane di grossa taglia, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato in contrad Fontanelle, sul ciglio della strada, avvolto in dei ...

Macabro ritrovamento in Perù : scoperti gli scheletri di 140 bimbi - con loro anche 200 lama : Macabro ritrovamento in Perù: scoperti gli scheletri di 140 bimbi, con loro anche 200 lama Gli scheletri di 140 bimbi tra i 5 e i 14 anni sono stati rinvenuti in Perù dagli archeologi del National Geographic. Il più grande sacrificio rituale di bambini mai scoperto finora risale a più di 500 anni fa durante […]