Lunedì con La Provincia c' è Imprese&Lavoro

Italiaonline : Di Maio incontra lavoratori - Lunedì tavolo crisi : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha incontrato questo pomeriggio una rappresentanza dei lavoratori di Italiaonline, che hanno rappresentato al ministro le loro preoccupazioni per il piano di esuberi presentato dall’azienda. Un incontro costruttivo e positivo, sottolinea una nota, che è servito a fare il punto sull’evolversi della vertenza. Il tavolo di crisi per ...

Analisi Auditel : La serata di Lunedì 25 giugno con Iran-Portogallo - Tutto può succedere ed il debutto di Non disturbare : La serata parte con la curva di Italia 1 con la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Iran-Portogallo valevole per il Campionato mondiale di categoria nettamente al comando sulla linea del 25% di share . Segue la curva blu del Tg1 attorno 19% e poi quella del Tg2 che tocca l'8%. Abbiamo poi nell'access la curva di Techetechetè che scorre attorno al 15% mentre la linea di Otto e mezzo si posiziona poco sotto il 10%. Prime time con la curva ...

IL GIARDINO per bambini e ragazzi in condizioni disagiate - presentato oggi - Lunedì 25 giugno alla stampa e al via dal 2 luglio 2018 : ... Salute del Comune di Palermo, d'intesa con il CPIA Palermo 1, in collaborazione con numerose associazioni locali, con Inter Campus, Fiorentina Camp e con il supporto di Ferrarelle, Kinder+Sport Joy ...

Offerte del Lunedì con SanDisk - Netgear - Logitec - Action Cam per tutte le tasche - : ...99 Da: EUR 35,99 In offerta a 17,99 Euro -60% Luce per bicicletta,Eletorot Luci LED da Bici Set Luci Led Bici USB Ricaricabile LED Bicicletta Luce kit luce anteriore e luce posteriore Per sport ...

Tim - Genish in bilico : lo sfogo non è piaciuto Lunedì la resa dei conti : Si prevedono scintille nella prossima riunione del cda di Telecom, prevista Lunedì 25, dopo le critiche dell'ad Amos Genish ad alcuni membri , non citati per nome, del cda. Questi consiglieri ...

Maturità 2018/ Ultime notizie soluzioni seconda prova - matematica e versione : Lunedì il terzo scritto : Maturità 2018 diretta seconda prova, le Ultime notizie: soluzioni di versione di greco e problemi di matematica, oggi venerdì 22 giugno 2018 la terza prova(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 04:58:00 GMT)

Grottammare - ecco la giunta e gli incarichi. Lunedì il primo consiglio comunale : Grottammare E' pronta la squadra che andrà a formare la giunta comunale Grottammarese per i prossimi cinque anni. Domani il sindaco ufficializzaerà nomi e nomine mentre Lunedì 25 giugno alle 18 si ...

Tutto può Succedere 3 : anticipazioni seconda puntata di Lunedì 25 giugno 2018 : Tutto può Succedere 3 Accompagnate dalle musiche composte da Paolo Buonvino, che firma con Giuliano Sangiorgi anche il brano della sigla interpretato dai Negramaro, sono tornate su Rai1 le vicende di Tutto può Succedere. Anche nella terza stagione a tenere le redini della storia troviamo Ettore ed Emma, mamma e papà Ferraro, interpretati sempre da Giorgio Colangeli e Licia Maglietta. Nel cast confermati Pietro Sermonti, Maya Sansa, Ana Caterina ...

Ilva - Di Maio convoca i sindacati Lunedì al Mise : Roma - Dopo aver incontrato nei giorni scorsi i commissari straordinari dell' Ilva , il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha convocato i sindacati al Mise per lunedì prossimo alle 15. ...

Su SkyCinema arriva “Sconnessi” - Lunedì 18 giugno in prima tv il film di Christian Marazziri a pochi mesi dall’uscita nelle sale : A pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche, Sky Cinema presenta Sconnessi, il film diretto da Christian Marazziti, prodotto da Camaleo in collaborazione con Vision Distribution, in prima visione lunedì 18 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Ettore (Fabrizio Bentivoglio), noto scrittore che rifiuta la tecnologia e l’uso di internet, in occasione del suo compleanno, chiama in riunione la sua ...

Sabato - domenica e Lunedì/ Su Rete 4 il film con Sophia Loren (oggi - 15 giugno 2018) : Sabato, domenica e lunedì, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 15 giugno 2018. Nel cast: Sophia Loren e Luca De Filippo, alla regia Lina Wertmuller. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 04:33:00 GMT)

Conte in visita Lunedì ad Amatrice e Accumuli : Roma, 10 giu. , AdnKronos, - Il premier Giuseppe Conte sarà in visita lunedì nelle zone terremotate del Centro Italia. Intorno alle 11.45 è atteso nel centro storico di Amatrice: il presidente del ...

M5S : incontro Lunedì al Dopolavoro ferroviario sullo sviluppo del territorio in ottica di area vasta : ... che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, ...

Terremoto : Conte Lunedì in visita ad Amatrice - Accumoli e Arquata : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà lunedì 11 giugno in visita nelle zone terremotate del Centro Italia. Lo rende noto Palazzo Chigi. Il premier sarà alle 11:45 ad Amatrice , Rieti, , alle ...