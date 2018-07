Luce e Gas | da oggi scattano gli aumenti

Bollette : da oggi scattano i rincari di Luce e gas : La spesa per l'energia elettrica subirà un incremento del 6,5%, mentre per la miscela gassosa l'aumento sarà dell'8,2% -

Bollette - arriva il calcolatore per pagare meno la Luce e il gas : Comparare le offerte delle aziende che vendono luce e gas finora era un esercizio impossibile per un qualsiasi utente che avesse a disposizione solo i relativi contratti. Da oggi sarà semplice grazie ...

BOLLETTE GAS E Luce/ Ecco quanto pagheranno le famiglie dopo i nuovi rincari : L'Autorità per l'energia ha comunicato le nuove tariffe di gas e LUCE che verranno applicate in bolletta a partire dal 1° luglio.

Bollette : dal 1 luglio aumenti per Luce e gas - Codacons 'Un massacro per i consumatori' : Una brutta notizia per i consumatori italiani. Era appena arrivata la comunicazione da parte di Eni gas e luce sull'annullamento in automatico delle Bollette prescritte [VIDEO], ma gia' il sollievo degli utenti è stato sostituito da una nuova preoccupazione. Lo comunica l'Ansa in una nota ufficiale, poi ripresa da tutti i principali quotidiani. Dal 1 luglio scatteranno gli aumenti delle tariffe del gas del 8,2% e della luce del 6,5%. Aumentano ...

Bollette Luce e gas/ Rincari scattano da luglio : elettricità +6 - 5% - metano +8 - 2%. Codacons : Governo intervenga : È in arrivo un rincaro delle Bollette di luce e gas per gli utenti italiani. Secondo l'Unione nazionale consumatori su base annua la stangata supera i 100 euro(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:46:00 GMT)

Energia : Confcommercio Veneto - su Luce e gas stangata inaccettabile : Venezia, 29 giu. (AdnKronos) - “Una stangata: non è immaginabile che si possa continuare in questo modo”. Il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon commenta così i rincari di luce e gas, rispettivamente del +6,5% e del +8,2%, che scatteranno dal 1° luglio, e che si vanno ad aggiungere a qu

