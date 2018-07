huffingtonpost

: L'Osservatorio internazionale per le migrazioni: 'Diecimila migranti in 20 centri sotto il sole in Libia' - HuffPostItalia : L'Osservatorio internazionale per le migrazioni: 'Diecimila migranti in 20 centri sotto il sole in Libia' - BignamiBignami : RT @RadioLondra_: L'Osservatorio internazionale per le migrazioni: 'Diecimila migranti in 20 centri sotto il sole in Libia' - gortombina : RT @HuffPostItalia: L'Osservatorio internazionale per le migrazioni: 'Diecimila migranti in 20 centri sotto il sole in Libia' -

(Di domenica 1 luglio 2018) Sarebbero più disalvati o bloccati dalla Guardia costiera libica, rinchiusi in 20di detenzione in condizioni estreme, tra il sovraffollamento delle strutture e l'ondata di afa che nel paese sta facendo registrare temperature di oltre 40 gradi. È quanto spiega all'Ansa Christine Petrè, la portavoce per la Libia dell'Oim, l'Organizzazioneper le.Resta alta la tensione sulla vicenda. La situazione deiriportati a terra in Libia "è in drammatico aumento": solo nell'ultima settimana, dal 21 al 28 giugno, sono state sbarcate 2.425 persone in operazioni di salvataggio e intercettazione. Con punte - è il caso del 24 giugno - fino a quasi mille in un solo giorno. L'allarme arriva dall'ultimo rapporto settimanale dell'Unhcr in Libia, presente per l'assistenza e i primi soccorsi nei punti ...