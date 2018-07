Lombardia : Regione - 2 mln euro per favorire sport tra i giovani (2) : (AdnKronos) - La Dote sport 2017-18 ha richiamato l'interesse di molte famiglie: 18.726 le domande pervenute. Le risorse disponibili hanno consentito di assegnare la Dote sport a 10.478 famiglie beneficiarie sulle 18.479 in possesso dei requisiti, pari al 57% delle domande presentate. A richiederla

Frana di Gallivaggio - Regione Lombardia : strada by-pass pronta a fine luglio : La strada alternativa per evitare la Frana di Gallivaggio, che minaccia la SS36 in provincia di Sondrio, rendendo difficile raggiungere i Comuni di Madesimo e Campodolcino, dovrebbe essere pronta entro fine luglio. L’assessore lombardo alla Montagna ha reso noto che oggi Anas “in anticipo sui tempi” ha consegnato i lavori all’impresa che “ha a disposizione 30 giorni naturali e consecutivi per le opere e pertanto la ...

Lombardia : Consiglio Regione approva risoluzione contro taglio fondi Pac : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - La commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Ruggero Invernizzi (Forza Italia), per evitare il taglio dei fondi per la Politica Agricola Comune destinati all’Italia nella programmazione europea 2021-2027. La posizione è contenuta in

Caso Maugeri : Corte Conti - danni per 60 mln a Regione Lombardia (2) : (AdnKronos) - Allo stesso modo la Fondazione Maugeri, e per essa il suo presidente Umberto Maugeri e il direttore centrale Passerino Costantino, "hanno distratto una cospicua parte dei predetti finanziamenti dalla prevista finalità di interesse pubblico ed hanno corrisposto, a valere sui contributi

Accordo di programma per itinerari tra lago e monti : al Lecchese 400mila euro da Regione Lombardia : Approfondimenti Un'app per pagare il parcheggio con lo smartphone: Bellano apripista in Italia 20 giugno 2018 Varenna: un biglietto unico per visitare Villa Monastero e Villa Cipressi 20 giugno 2018 ...

Lombardia : Comazzi - tagli Ue non penalizzino Regione : Non possiamo permettere -evidenzia- che la diminuzione di risorse penalizzi settori strategici come quello dell'agricoltura, settore fondamentale per l'economia italiana e lombarda". "Al contrario -...

Lombardia : Comazzi - tagli Ue non penalizzino Regione : Milano, 19 giu. (AdnKronos) - "Il governatore Attilio Fontana nel suo incontro di oggi a Bruxelles ha tenuto il punto con i rappresentanti dell’Ue, chiedendo che i tagli del prossimo bilancio europeo non penalizzino il nostro territorio". Lo afferma afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Regi

Agenti di commercio - Lombardia prima regione italiana con il 17% di professionisti : La Lombardia rappresenta il 17% degli oltre 230.000 Agenti di commercio italiani, distaccando di parecchi punti la seconda e la terza regione classificata. Solo unendo le percentuali degli Agenti ...

Lombardia - PRESIDENTE REGIONE DOMANI A BRUXELLES PER INCONTRARE PARLAMENTARI NORD-OVEST E ISTITUZIONI COMUNITARIE : Fondo di Coesione e FESR saranno dedicati allo sviluppo regionale dei territori, in particolare investendo nelle 'cose': ricerca e innovazione, sostegno alle PMI, transizione ad un'economia a basse ...

Lombardia : Regione stanzia 3 - 2 mln per il terzo settore (2) : (AdnKronos) - Le progettualità potranno essere presentate da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale in base all'accordo di programma sottoscritto tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lombardia lo scorso 27 dicembre. Il costo massimo del prog

Lombardia : Regione stanzia 3 - 2 mln per il terzo settore : Milano, 18 giu. (AdnKronos) - "Sono disponibili 3,2 milioni di euro per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale finalizzati allo svolgimento di attività ed iniziative". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolo

Di cosa era accusato l'ex presidente della Regione Lombardia - Roberto Maroni : I giudici della quarta sezione penale di Milano hanno condannato l'ex Governatore lombardo Roberto Maroni a un anno di carcere. È stato riconosciuto colpevole solo di uno dei due reati che gli ...

Roberto Maroni - ex presidente della Lombardia - è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione : L’ex presidente della Lombardia Roberto Maroni è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice a Eupolis, una società controllata dalla regione che si occupa di formazione. La condanna, in primo grado, è stata decisa The post Roberto Maroni, ex presidente della Lombardia, è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione appeared first on ...

Economia : regione Lombardia ricorda Franco Mogliani in centenario nascita : Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Un omaggio all'economista Franco Modigliani nel centenario della sua nascita (1918-2018). E' quello che il Consiglio regionale della Lombardia ha organizzato per lunedì prossimo, 18 giugno, con una serie di eventi in programma dalle 9.30 alle 13, a Palazzo Pirelli, in v