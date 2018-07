Locandine «fatte ad arte» | i pittori del cinema che hanno la storia

vanityfair

(Di domenica 1 luglio 2018) C’è il ritratto corrucciato di James Dean che tutte all’epoca (ma anche oggi!) avrebbero appeso in cameretta, c’è il bacio appassionato tra Vivien Leigh e Clark Gable – quello del «Francamente me ne infischio» di Via col vento – e poi lo sguardo-icona di Clint Eastwood quando amava “giocare” a fare il pistolero davanti alla macchina da presa prima di diventare acclamato regista e ancora il Marlon Brando “è sempre lui” di Fronte del Porto, la bionda e sensuale Marylin, e molto altro ancora. Se ildel Dopoguerra è scolpito nella nostra memoria visiva è merito (ovvio) di pellicole e interpretazioni memorabili, ma anche diad”. Nel senso letterale del termine: c’è stata infatti un’intera generazione didiche gergalmente chiamiamo cllonisti, che ha saputo declinare l’contemporanea alle esigenze della celluloide. Una trentina di...