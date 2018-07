Lo Stato vince 10 miliardi l' anno Ma Di Maio spegne la pubblicità

ilgiornale

(Di domenica 1 luglio 2018) Sembra passata un'era geologica da quando chi voleva giocare la cosiddetta "martingala" (ossia scommettere su un numero limitato di partite, un sistema fissato a quote che si legano tra loro) doveva farlo di nascosto nel retro di un bar. Perché fino a vent'anni fa questo tipo di scommessa in Italia non era legale e il banco lo teneva la malavita: il cosiddetto "totonero", quello che nel 1980 fece esplodere il primo scandalo di partite truccate in Serie A.Solo dopo una lunga battaglia a giugno del 1998 anche da noi divenne legale giocare alla maniera degli inglesi: col Decreto ministeriale numero 174 il settore venne riformato, durante il Mondiale di Francia fu possibile piazzare le prime scommesse mirate e il Totocalcio - che dal 1946 ad allora eral'unico gioco a premi sullo sport riconosciuto dallooltre alle corse dei cavalli - iniziò a incamminarsi verso la pensione.Le ...