Lo scrigno del piacere Un lusso per pochi

dilei

: Guarda cosa ho trovato! Anime e Sangue Schermo Scrigno del Narratore GDR RPG Italiano Nuovo GM - BlasoneShopEbay : Guarda cosa ho trovato! Anime e Sangue Schermo Scrigno del Narratore GDR RPG Italiano Nuovo GM - PeaquinMarilena : RT @ValledAosta: Lo straordinardio scrigno del castello Valleise aperto alla comunità - Caseusmontanus : RT @ValledAosta: Lo straordinardio scrigno del castello Valleise aperto alla comunità -

(Di domenica 1 luglio 2018) Desiderio e inibizione, intimità e pudore, spregiudicatezza eestremo. La collezione del 15° Anniversario in edizione limitata di LELO è un set pazzesco: 12 oggetti cult racchiusi in uno. Anche il prezzo è per: 2.500€ per la collezione in nero (solo 800 pezzi disponibili) e 10.000€ per la collezione in rosa (200 pezzi). La Anniversary Line – racconta l’azienda svedese – sintetizza tutto ciò che di innovativo LELO ha portato nell’industria del: un nuovo livello diper i sex toy, qualcosa che possa migliorare la vita intima quotidiana delle persone. Cosa c’è nella “scatola rosea come le guance dopo l’affdi sangue o nera come una notte senza luce”? Si va dal tocco leggero di Cannes Feather sulla coscia a quello deciso del frustino telescopico Hertz che stuzzica la fantasia, passando dalla Kie Eye Mask ...