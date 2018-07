L' Italia | gli Stati Uniti | la Nato Intervista esclusiva al generale John Allen

Manifatturiero - l’Italia lavora se gli altri Paesi la fanno lavorare. Puntiamo ai mercati limitati : [Continua da qui] Non riusciva a dormire sereno il nostro ministro: questa segmentazione era certamente foriera di qualche pensiero, di qualche riflessione. E cominciò a rimuginare. Si concentrò dapprima sull’area Grandi consumi. Certo, non stava usando un approccio scientifico, ma cercava di capire un po’ a braccio. Davanti a sé vedeva valanghe di prodotti cinesi: brutt’affare!, non soltanto per quanto riguarda le end-use, ...

Legittima difesa - è un dato di fatto : gli Italiani oggi sparano. E non solo per difendersi : Il primo del 2018 è stato Luca Traini: 28 anni, incensurato, testa rasata, vicino agli ambienti dell’estrema destra, all’inizio di febbraio semina il panico per le vie di Macerata sparando colpi di pistola dalla propria auto. Mira agli stranieri e ne ferisce sei. Pare che prima di essere fermato si sia ammantato di una bandiera tricolore e abbia fatto il saluto fascista. Negli interrogatori ha sostenuto di voler vendicare la morte di ...

"Bot e Btp solo alle famiglie Italiane - così fermiamo lo spread" : Subito il decreto dignità. E poi una super manovra per il 2019: flat tax più riforma della Fornero, più reddito di cittadinanza. Lo annuncia al Corriere della Sera, il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri, che per la Lega ha messo a punto la "rivoluzione fiscale". Siri spiega che le coperture arriveranno dalla "pace fiscale e tagliando gli sprechi", per il resto si aumenterà il deficit."Diciamo - afferma ...

Bloccato un video di Fedez su Instagram a scopo commerciale - una decisione inedita in Italia : “Non avvertiva gli utenti della pubblicità” : Bloccato un video di Fedez su Instagram dal Giurì di autodisciplina pubblicitaria: il post pubblicato dal rapper sul noto social network è stato rimosso in breve tempo dall'Istituto in quanto a scopo commerciale. Il video di Fedez su Instagram è stato cancellato ieri in quanto il rapper non ha riportato nella descrizione il consueto hashtag che avverte della presenza di un prodotto sponsorizzato, ovvero #advertising, com'è solito fare (e con ...

Elia Viviani : “Io bandiera dell’Italia - il successo più bello. Agli Europei per la rivincita - tra strada e pista” : Elia Viviani ha letteralmente incantato sulle strade di Darfo Boario Terme e a sorpresa ha vinto i Campionati Italiani con un’azione non convenzionale, non staccandosi in salita e pennellando nel finale una volata a ranghi ristretti che lo ha letteralmente consacrato. Il 29enne ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e ha così indossato con pieno merito il tricolore, sarà lui la bandiera dell’Italia ciclistica per un anno ...

Matrimonio all’Italiana/ Su Rai Movie il film con Sophia Loren e Marcello Mastroianni (oggi - 1 luglio 2018) : Matrimonio all’italiana, Rai Movie: stasera va in onda il film diretto da Vittorio De Sica, nel cast ci sono gli eccellenti Sophia Loren e Marcello Mastroianni. (oggi, 1 luglio 2018)(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:51:00 GMT)

Basket - botta e risposta Gallinari-Sacchetti. Il CT : “Trovata chiusura totale”. Il giocatore smentisce : “Voglio giocare con l’Italia” : Lo spogliatoio in casa Italia si è infiammato ieri sera dopo la conferenza stampa di Groningen che precede la sfida all’Olanda, match valido per le qualificazioni ai Mondali 2019 di Basket (in programma oggi pomeriggio, ore 18.00). Il CT Meo Sacchetti ha infatti parlato di Danilo Gallinari e della mancata disponibilità per la Nazionale. L’allenatore ha così smentito le dichiarazioni rilasciate dal giocatore pochi giorni fa, quando ...

Netflix : le novità di luglio sul catalogo Italiano : "Mrs. Doubtfire", "Orange is the New Black" e un film con (ma non di) Quentin Tarantino, tra le altre cose The post Netflix: le novità di luglio sul catalogo italiano appeared first on Il Post.

Siracusa - il neo sindaco Italia assegna le deleghe agli assessori : Giovanni Randazzo , nominato vice sindaco, sar assessore a: Politiche comunitarie; Politiche per l innovazione, l economia solidale e il dialogo interculturale; Polizia municipale; Mobilit e ...

Twilight/ Su Italia 1 il primo capitolo della saga tratta dai romanzi di Stephanie Meyer (oggi - 1 luglio 2018) : Twilight, Italia 1: stasera va in onda il primo capitolo della saga tratta dai romanzi di Stephanie Meyer. Nel cast troviamo Kristen Stewart e Robert Pattinson. (oggi, 1 luglio 2018)(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 09:44:00 GMT)

Scommesse mondiali - l'Italia impazzisce anche senza gli azzurri : Tutti pazzi per la Coppa. Non solo per vedere le partite del campionato mondiale di calcio in Russia. Ma soprattutto per scommetterci su: questa del 2018 è la prima Coppa del Mondo live betting, nella quale, sia per la moltiplicazione dei siti di Scommesse, sia per la facilità con qui si può puntare in tempo reale, la febbre del gioco è esplosa. Basta uno smartphone. anche per questo chi pensava che l'eliminazione dell'Italia dalla fase finale ...

LIVE Moto3 - GP Olanda 2018 in DIRETTA : Jorge Martin favorito - ma gli Italiani ci provano! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 del GP d’Olanda. Sarà la solita grande battaglia ad Assen. La pole position è di Jorge Martin, deciso ad invertire la rotta negativa che lo ha visto autore di tre zeri nelle ultime quattro gare. Lo spagnolo avrà una buona opportunità, perché qui è molto veloce e perché Marco Bezzecchi, leader del Mondiale, partirà ottavo. Ci saranno però altri due italiani in prima fila, ovvero ...

Nuoto - Settecolli 2018 : programma - orari e tv di domenica 1° luglio. Tutti gli Italiani in gara : Terza ed ultima giornata di gare di Nuoto al Foro Italico di Roma della 55esima edizione del Trofeo Settecolli 2018 Uno spettacolo che, come al solito, attirerà la curiosità degli appassionati, dando modo di assistere a gare di alti contenuti tecnici ed agonistici. Squadra italiana presente numerosa, con la stella di Gregorio Paltrinieri nei suoi 1500 stile libero a risplendere, Di livello, come nei giorni precedenti, la presenza straniera. Si ...

Step Up 3d/ Su Italia 1 il film sulla danza di Jon M. Chu (oggi - 1 luglio 2018) : Step Up 3d, Italia 1: nel pomeriggio va in onda il film sulla danza diretto da Jon M.Chun e terzo capitolo della nota saga. Nel cast figurano Chu e Sharni Vinson. (oggi, 1 luglio 2018)(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 04:16:00 GMT)