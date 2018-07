Lirica | Olga Peretyatko torna alla Scala 2

Lirica : Olga Peretyatko torna alla Scala : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Oggi, alle 20, Olga Peretyatko torna alla Scala accompagnata al pianoforte da Giulio Zappa con un programma di Lieder d’argomento amoroso, diviso in una prima parte che attinge al repertorio di diversi Paesi e una seconda interamente russa. Il soprano di San Pietroburgo, apprezzata alla Scala nel 2014 in ‘Una sposa per lo Zar’ di Rimskij-Korsakov diretta da Daniel Barenboim e nel 2015 in ...