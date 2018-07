Lino Banfi confessa | Ho odiato i miei chili in più Ma grasso è bello

ilgiornale

(Di domenica 1 luglio 2018) "C"è stato un periodo della mia vita, quando ho preso questiche ho di troppo, che hoil mio fisico. Di questo mi pento. Non volevo vedermi più. Ma ho imparato ad apprezzare il mio corpo. Chi ha qualche chilo in più conserva una bella carnagione". A dirlo è, per tutti Nonno Libero. Ospite a Verbania di un istituto che si occupa di persone con disturbi alimentari e del metabolismo, l'attore barese ha rincuorato i pazienti della struttura invitandoli ad apprezzarsi per come si è.Il solito, magistrale, anche nella veste di psicologo. Da attore consumato qual è, per un giornoha interpretato alla perfezione il ruolo di confidente e di amico dei pazienti dell'istituto Auxologico di Piancavallo, sulle alture di Verbania. Intervenuto in un incontro organizzato dai responsabili della struttura, che ospita persone con disturbi legati all'alimentazione, il ...