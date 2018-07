http://feedproxy.goo

: Light, lo #smartphone con 9 cam posteriori per competere con le reflex: Altro che tre o… - giannifioreGF : Light, lo #smartphone con 9 cam posteriori per competere con le reflex: Altro che tre o… - 24h_Tecnologia : Light: in arrivo smartphone con 9 fotocamere: Chi di voi ricorda la fotocamera Light L16? Uscita nell’ormai lontano… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Altro che tre o cinque fotocamere,, produttore di fotocamere ha in mente di lanciare unocon 9 fotocamere. L’idea è quella di realizzare scatti raccolti da ciascuna fotocamera e poi assemblati in una sola immagine. Se ti sembra troppo, considera che l’azienda produce una fotocamera compatta,L16, con ben 16 obiettivi a differenti lunghezze focali., il primoa 9 obiettivi Se la prima idea che ti viene in mente a pensare ad unocon 9 camè come possa essere l’estetica basta guardare l’immagine di copertina per rendersene conto. Se la seconda idea è quanto possa costare un tale, la risposta è tanto, probabilmente. L’idea di base del produttore è di realizzare unoche possa effettuare scatti che possano, in termini di qualità, con le. Come? Coprendo ...