Libia | naufragio al largo di Zuara | 63 dispersi

Unhcr - nuovo naufragio Libia : 63 dispersi : 20.10 L'Unhcr Libia denuncia un'altra tragedia del mare: 63 persone risultano disperse dopo che il barcone su cui viaggiavano si è capovolto. Altre 41 sono state tratte in salvo dalla Guardia costiera a largo di Zwara, riferisce l'agenzia Onu sul suo profilo Twitter. Nell'ultima settimana,dal 21 al 28 giugno,sono stati riportati in Libia 2.425 migranti intercettati in mare. In un giorno quasi mille persone, l'allarme dell'agenzia Onu che parla ...

