Libia | da Open Arms azioni di disturbo

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Open Arms e il salvataggio in Libia - Salvini "non venite" (1 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: nuovo salvataggio nelle acque della Libia. Doppio omicidio a Impruneta. Riconoscimento di Cottarelli a Monti e Fornero. (1 luglio 2018).(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 05:50:00 GMT)

L'Ong Open Arms ha accusato l'italia per la morte di 100 migranti al largo della Libia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica dell'annegamento di un centinaio di migranti naufragati al largo della Libia. 'Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una ...

L'Ong Open Arms ha accusato l'italia per la morte di 100 migranti al largo della Libia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica dell'annegamento di un centinaio di migranti naufragati al largo della Libia. "Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una barca di fronte alle coste della Libia", afferma la ong, che ha in queste ore nel Mediterraneo la nave Astral, a bordo della quale si trovano 59 migranti soccorsi oggi. Open Arms - prosegue il tweet dell'europarlamentare ...

Migranti - Open Arms contro Italia : Guardia costiera risponde/ E la Libia attacca : “Finora solo propaganda” : Migranti, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 19:31:00 GMT)

Migranti - Open Arm : Italia e Libia Responsabili del naufragio di 100 persone’. Malta contro Salvini : Italia e Libia: ‘Responsabili del naufragio di 100 persone’. Malta contro Salvini: ‘Basta bugie’ Oscar Camps, fondatore dell’organizzazione umanitaria, accusa… L'articolo Migranti, Open Arm: Italia e Libia Responsabili del naufragio di 100 persone’. Malta contro Salvini proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - l'ong Open Arms salva 59 persone al largo della Libia e accusa l'Italia per i 100 morti del naufragio : 'salvati e al sicuro 59 persone alla deriva e in pericolo di vita. Ora tutti a bordo di Open Arms diretti verso un porto sicuro'. La Ong catalana conferma con un tweet il soccorso a un gommone di ...

Migranti - Open Arms accusa l'Italia per i morti in Libia. Fico : "Non chiuderei i porti" : Salvini insiste con la linea dura. Ma il presidente della Camera: "Da ong lavoro straordinario". Il 'j'accuse' dell'organizzazione dopo il naufragio di ieri Naufragio in Libia: 100 dispersi, annegati ...

Naufragio in Libia : tre neonati tra i 100 dispersi. Salvini su Open Arms : si scordi porto italiano : Mentre l'Europa litiga e scatta il blocco dei porti per le ong continua la tragedia dei disperati in fuga dall'Africa verso il sogno europeo. Con