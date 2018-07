Lewis Hamilton | GP Austria 2018 | “Una gara difficile per noi Dobbiamo analizzare i

VIDEO Vettel - sorpasso mitologico su Lewis Hamilton! Ruota a ruota - duello memorabile! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP DI AUSTRIA 2018 Sebastian Vettel ha compiuto un sorpasso mitologico su Lewis Hamilton durante il GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è inventato una manovra stellare ruota a ruota in fondo al rettilineo, misurando la curva alla perfezione. Il tedesco è così salito in terza posizione in una gara che sembrava funesta e che invece grazie a una provvidenziale virtual safety ...

Lewis Hamilton - il campione di F1 in kilt per chiedere scusa dopo le sue frasi omofobe : In quell'occasione, gli attacchi nei confronti di Hamilton si sprecarono e il giorno seguente il pilota quattro volte campione del mondo F1 si era scusato. Oggi, a distanza di sei mesi, le scuse sono ...

Lewis Hamilton - GP Austria 2018 : “Ho commesso un errore nel primo tentativo del Q3. Contento comunque per la squadra” : E’ secondo Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP d’Austria, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha dovuto accontentarsi della piazza d’onore, ad appena 16 millesimi dal compagno di squadra Valtteri Bottas, in grande spolvero e capace di esaltarsi sull’asfalto del Red Bull Ring. “Ho sbagliato nel mio primo tentativo nel Q3 mentre nel secondo ho portato a termine un buon giro ma ...

F1 – Venerdì super per Hamilton al Red Bull Ring - ma Lewis non è appagato : “ho sfidato i miei tecnici a fare meglio” : Il tranquillo Venerdì di Lewis Hamilton, il britannico brilla nelle prove libere senza troppo sforzo: le impressioni del pilota della Mercedes Lewis Hamilton con il tempo di 1:04.579 si piazza davanti a tutti alla conclusione del Venerdì di prove libere al Red Bull Ring. Sul circuito austriaco il britannico della Mercedes è seguito dal compagno di scuderia Valtteri Bottas e da Vettel, Ricciardo e Raikkonen. Hamilton, dopo le prove libere, ...

F1 - GP Austria 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton si conferma davanti a Bottas e Vettel che risponde sul passo gara : Lewis Hamilton (Mercedes) completa un venerdì perfetto del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno, facendo segnare il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere. Dopo aver imposto il proprio ritmo in mattinata, il campione del mondo in carica si è ripetuto anche nel pomeriggio fissando 1:04.579 (Soft) come limite odierno. Alle sue spalle, come nella FP1, il suo compagno di scuderia Valtteri Bottas, distante 176 millesimi, ma ...

LIVE F1 - GP Austria 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sebastian Vettel deve rispondere a Lewis Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Si preannuncia grande spettacolo nei 90 minuti a disposizione dei piloti per trovare il giusto set-up in vista di qualifiche e gara. Lewis Hamilton si è scatenato nella FP1 precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas ma Sebastian Vettel ha risposto presente e ha fatto capire che la Ferrari può dire la sua. Ci attendiamo nuova ...

F1 - Risultato e classifica prove libere 1 – GP Austria 2018 : Lewis Hamilton davanti a tutti - Sebastian Vettel risponde : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes si è scatenato a Zeltweg e ha timbrato un rilevante 1:04.839, unico a scendere sotto i 65 secondi insieme al compagno di squadra Valtteri Bottas attardato di un decimo. Il Campione del Mondo sembra essere decisamente superiore alla concorrenza ma Sebastian Vettel ha cercato di rispondere sia sul giro ...

F1 - GP Austria 2018 : prove libere 1. Lewis Hamilton fulmine davanti a Bottas e Verstappen - quarto Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) incomincia nella giusta maniera anche il fine settimana del GP di Austria 2018 di Formula Uno. Il campione del mondo in carica, fresco vincitore del Gran Premio di Francia a Le Castellet, ha infatti fissato la migliore prestazione nella prima sessione di prove libere al Red Bull Ring in 1:04.839 (con gomma UltraSoft) confermando di avere tra le mani una W09 in netta crescita e che, dopo l’arrivo del nuovo motore ...

F1 – Hamilton sa come si fa - Lewis gioca d’astuzia : ecco come mette pressione ai rivali : Lewis Hamilton e i giochi psicologici: ecco come il britannico della Mercedes cerca di mettere pressione sui suoi diretti rivali Si accendono domani i motori al Red Bull Ring, per le prime sessioni di prove libere del Gp d’Austria, nono appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti, reduci dalla gara del Paul Ricard, hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano alla gara austriaca. Photo4 / ...

Lewis Hamilton : le auto e le moto - lo stile e gli orologi. L'intervista di GQ : E la motoGP? Bè, la motoGP è fantastica ma è completamente un altro sport rispetto alla Formula 1 . A me piace andare in pista con la moto e ogni tanto lo faccio ma farlo per lavoro sarebbe tutta un'...

Lewis Hamilton : le auto e le moto - lo stile e gli orologi. L’intervista di GQ : Giovedì pomeriggio al Paul Ricard, il circuito di Le Chatelet dove questo weekend si corre il GP di Francia. Il paddock della F1 è apparentemente tranquillo, anche se l’attività dei tecnici dietro le quinte è frenetica. Il giorno prima delle prove libere la pista rimane chiusa e i piloti hanno l’opportunità di rilassarsi un poco e di prendere confidenza con l’atmosfera del circuito. È qui che incontriamo Lewis Hamilton, ...

F1 - Hamilton non crede ai suoi occhi : il replay dell’incidente tra Bottas e Vettel fa infuriare Lewis [VIDEO] : Subito dopo la gara, Lewis Hamilton ha guardato l’incidente tra Hamilton e Bottas tradendo un’espressione alquanto sorpresa per la lieve penalità inflitta al tedesco “Un quinto posto come penalità per aver buttato fuori qualcuno in curva uno“, Lewis Hamilton esprime la sua rabbia a caldo per quanto accaduto tra Vettel e Bottas al via del Gp di Francia. Un contatto costato carissimo ad entrambi i piloti e causato da una ...