Leo Bonucci lascia il Milan e raggiunge Gigi Buffon al Psg

Leonardo Bonucci - il segnale che nel Milan è tutto finito : look terrificante - come si è ridotto : Nel Milan in pieno caos tra offerte di acquisto controverse dagli Stati Uniti e il terremoto della sentenza Uefa, ogni giorno vengono meno tutte le certezze. E l'ultima convinzione che almeno un ...

Leonardo Bonucci via dal Milan?/ Il Manchester United prova l'assalto al difensore : Il Manchester United tenta l'assalto a Leonardo Bonucci, il difensore è finito nelle mire di Mourinho. L'esclusione dalle Coppe del Milan potrebbe incidere fortemente sul mercato(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:42:00 GMT)

Nazionale - Leonardo Bonucci lascia il ritiro per “motivi personali” : Leonardo Bonucci ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per motivi personali, il difensore si riaggregherà domani sera al gruppo Leonardo Bonucci lascerà in serata il ritiro della Nazionale a Coverciano per un impegno di carattere personale, che era stato già comunicato nei giorni scorsi al ct azzurro Roberto Mancini. Il difensore del Milan si riaggregherà al gruppo domani sera a Nizza in vista della gara amichevole del giorno seguente ...

“Vergogna - coi soldi che hai…”. Leonardo Bonucci ancora nel mirino degli utenti sui social : Uno dei calciatori da sempre più popolari sui social network, amato e odiato senza filtri, apprezzato per la sua spontaneità che qualche volta gli è costata più di un guaio. Parliamo ovviamente di Leonardo Bonucci, difensore in forza al Milan ma in passato legato a lungo alla Juventus, che è finito nuovamente al centro di una discussione virtuale a causa di un post, in realtà per nulla provocatorio e anzi molto dolce, pubblicato sul suo ...