Legittima difesa | è un dato di fatto | gli italiani oggi sparano E non solo per difendersi

Silvio Berlusconi : 'La Lega sostenga la Legittima difesa contro i veti del M5s' : Con Matteo Salvini 'i rapporti personali non sono cambiati, del resto con la Lega governiamo grandi regioni e molte città ed è anche sicuro il fatto che il centrodestra si presenterà unito anche alle ...

Berlusconi : "Legittima difesa è un diritto non una concessione" | "Salvini adotti la nostra proposta" : A Il Giornale il presidente di Forza Italia presenta la nuova proposta di legge: "La Lega la sostenga contro i veti di M5s"

"Legittima difesa - ecco la mia ricetta" : Presidente Berlusconi, Forza Italia rilancia la propria proposta sulla legittima difesa. Oltre che nel programma del centrodestra, è nel programma di governo, ma il ministro della Giustizia Bonafede frena. È per questo che avete rilanciato la vostra proposta?"Come ha ricordato, non da oggi questa è una battaglia di Forza Italia, che per prima ha sollevato con forza questo tema delicatissimo. Già due anni fa la nostra attuale capogruppo alla ...

Forza Italia potrebbe scippare alla lega la battaglia sulla Legittima difesa - grazie anche al M5s : Forza Italia prova a scippare la legittima difesa alla lega. E si appropria di uno dei principali cavalli di battaglia del partito di via Bellerio: la capogruppo azzurra alla Camera, Mariastella Gelmini, ha infatti già ripresentato, modificandola, una proposta di legge a sua firma depositata a Montecitorio nella scorsa legislatura, e ora ne chiede l'immediata calendarizzazione in Aula. Richiesta già avanzata ieri in sede ...

Legittima difesa - il figlio di Di Bartolomei posta la foto della pistola con cui si uccise il padre : “Non produce alcuna sicurezza” : “Questa è una Smith & Wesson 38 special uguale a quella che aveva Agostino. Quando la comprò negli anni ’70 lo fece perché credeva che avrebbe reso più sicura la sua famiglia”. Ma così non è stato, perché Agostino Di Bartolomei, con quella pistola, si è tolto la vita. A parlare è Luca Di Bartolomei, figlio dell’indimenticato capitano della Roma morto suicida nel 1994 ed ex coordinatore del dipartimento Sicurezza del ...

Legittima difesa - la Gelmini brucia il Carroccio : Roma - Forza Italia chiede chiarezza. E sulla Legittima difesa invita il governo a trasformare le promesse in sostanza normativa.L'affondo viene portato da Mariastella Gelmini che in conferenza dei capigruppo brucia sul tempo la Lega e pone il tema dell'immediata calendarizzazione della proposta di legge di cui è prima firmataria. "Sulla Legittima difesa il governo è un coro polifonico stonato. Salvini auspica una nuova legge, Bonafede fa ...

A che punto è la riforma sulla Legittima difesa : Cresce in Italia la voglia di sicurezza 'fai da te'. Il 39% degli italiani è favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco per la difesa personale. In aumento ...

A che punto è la riforma sulla Legittima difesa : Cresce in Italia la voglia di sicurezza “fai da te”. Il 39% degli italiani è favorevole all’introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un’arma da fuoco per la difesa personale. In aumento rispetto al 26% del 2015. Lo rivela il primo rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato dal Censis con Federsicurezza. Chi sono i favorevoli Più favorevoli al diritto a sparare sono le ...

Avanti sulla Legittima difesa Il M5s dà l'ok alla proposta Lega "Basta con le odissee giudiziarie" : Passi Avanti in direzione della legittima difesa. Il M5s dà il suo benestare al cavallo di battaglia della Lega: "Basta odissee giudiziarie per i cittadini che si difendono" Segui su affaritaliani.it

'Legittima difesa subito' - scontro nel governo : Bonafede frena Salvini : A scoprire un'altra crepa tra le due anime del governo è il primo rapporto di Censis e Federsicurezza sulla criminalità: nonostante i reati siano diminuiti, la paura cresce e quattro italiani su dieci ...