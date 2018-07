Lega | Salvini a Pontida | «I porti sono e resteranno chiusi»

Lega : Pontida al via - arrivato Salvini. Calderoli : 'Manteniamo gli impegni' : Una serie di gazebo bianchi, uno per ogni regione italiana, a fare da corona al 'pratone' dalla parte opposta del palco. Dove campeggiano due slogan su fondo blu: 'Il buonsenso al governo' e 'Prima ...

Migranti - sui porti è scontro tra Salvini e FicoDi Maio sul colLega : "Parla solo a titolo personale" : Intanto dal Viminale trapelano i motivi di "ordine pubblico" che hanno spinto Salvini a vietare l'ingresso alla nave di Open Arms,

Salvini sfida il Ppe : “Trasformo la Lega in una forza europea. Cresceremo ancora” : Sul pratone di Pontida Matteo Salvini aspetta più di 60 mila persone provenienti da tutte le regioni in cui la Lega sta dilagando a macchia d’olio. Un partito totalmente diverso da quello dell’era Bossi, una forza politica che sta giocando la sua scommessa al governo con l’ambizione di tenere unite le diversità territoriali ed economiche in pr...

Lega, raduno di Pontida: oggi, domenica 1 luglio 2018, Video diretta streaming. L'annuale evento del Carroccio nel comune di Bergamo: boom di gente dal sud

Matteo Salvini definisce la Lega una forza “che unisce e che cresce” : E’ pronto alla sua Pontida. La prima da vice premier. Matteo Salvini presenta oggi “una Lega che unisce e che cresce”.

L'ultima idea di Salvini : nasce la "Lega internazionale" : Salvini ha una nuova idea. Dopo aver tolto alla Lega il riferimento al 'Nord', ora il leader del Carroccio vuole andare oltre. E invece di pensare ad una forza politica nazionale, sogna di trasformare Alberto da Giussano nel simbolo di un partito 'internazionale'. Poco prima della tradizionale festa di Pontida , il segretario e ministro ha detto che quella ...

Matteo Salvini - il sondaggio che manda la Lega nello spazio : M5s - slavina di governo : Un fenomeno mai accaduto negli ultimi trent'anni: la Lega si consolida sopra quota 30%, attestandosi al 31,2% , +1,1, , distanzia ulteriormente il Movimento 5 Stelle , stabile al 29,8% , , il Pd , in ...

Salvini canta “Io vagabondo” alla festa della Lega : “Questi sono gli unici nomadi che ci piacciono” : Matteo Salvini ha partecipato alla festa della Lega Nord a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Sul palco, insieme ai militanti e ai politici locali, ha cantato “Io vagabondo” dei nomadi. Daniele Belotti, ex capo ultrà dell’Atalanta e ora deputato col Carroccio, ha preso il microfono per una variante alla canzone: “Io, bergamasco che son io, atalantino che non sono altro”. alla fine del brano, Salvini ha chiesto un ...

Roma - la Lega punta il Campidoglio e corteggia i campioni di voti di Fdi. Meloni di traverso - Salvini temporeggia : Un sindaco leghista per Roma. “Perché no?”, ammette candidamente a ilfattoquotidiano.it il coordinatore laziale del Carroccio, Francesco Zicchieri. Uno scenario clamoroso pensando alla storia quasi trentennale del movimento padano. Anche se per raggiungere il Campidoglio, passando da centrodestra, ci sarà da fare i conti con una certa Giorgia Meloni. Che a cedere la sua egemonia capitolina proprio non ci sta. La leader di Fratelli d’Italia ha ...

Salvini smonta il piano Di Maio. E la Lega rilancia i voucher : Bagno di folla in una platea amica, a base di standing ovations e di quaranta minuti a farsi i selfie in una ressa indescrivibile ("Tranquilli, non ho fretta"). Ma per Matteo Salvini la mattinata milanese al Festival del Lavoro - la convention dei consulenti aziendali - è anche l'occasione per lanciare una stoccata esplicita all'alleato di governo, su un tema che oltretutto rientra pienamente nelle competenze del vicepremier grillino, Luigi Di ...

Riforma PENSIONI 2018, ultime notizie. Le parole di Matteo SALVINI: smonteremo la Legge Fornero con la Quota 100. Tutti gli aggiornamenti sulla previdenza