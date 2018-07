Lega | raduno Pontida 2018 | bagno di folla per Salvini Video diretta streaming | “Europee?

"Europee - referendum noi-élite Ong - i porti resteranno chiusi" Al via il raduno della Lega a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

Pontida - tutto pronto per raduno Lega : 8.16 tutto pronto a Pontida, Bergamo, per l' annuale raduno dei militanti della Lega alla presenza del segretario nazionale, ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Attesi in 60mila, 200 i bus partiti da ogni parte d'Italia. Nel pratone, una serie di gazebo bianchi, uno per ogni regione italiana, e due slogan su fondo blu: "Il buonsenso al governo" e "Prima gli italiani". Fra i gadget in vendita, le magliette blu della Lega ...