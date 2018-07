LEGA | PONTIDA 2018 | SALVINI diretta streaming video | Serracchiani choc | “può diventare

LEGA - Pontida 2018 : Salvini/ Video diretta streaming : rosario e giuramento per "liberazione popoli d'Europa" : Pontida 2018: Salvini, bagno di folla al raduno Lega: Video diretta streaming oggi, domenica 1 luglio 2018. Vicino a Bergamo tutti i big leghisti.

LEGA - nel pratone di Pontida senza Bossi e Maroni i ministri “verdi” acclamati dai militanti del Sud – Videoracconto : C’è chi al raduno della Lega è andato per la prima volta. Chi, invece, sfilava al “pratone” di Pontida già con l’Umberto Bossi degli albori. Chi è partito dal Veneto, chi dalla Calabria e chi, addirittura, dalla Romania. Alla festa del Carroccio si è assistito a scene impensabili fino a pochi anni fa: un presidente delle Regione Sicilia (Nello Musumeci) che prende la parola dal palco e viene applaudito con convinzione, il ...

La Pontida della svolta per la LEGA L'obiettivo è conquistare l'Europa Tra birra gelata e salsicce... : Per chi di Pontida ne ha vissute tante, fin dagli anni '90, quella del 2018 è stata sicuramente quella della svolta. Non tanto e non solo per la Lega al governo dell'Italia, con Matteo Salvini ministro dell'Interno e vicepremier e Giancarlo Giorgetti... Segui su affaritaliani.it

Barbe padane - bandane e vichinghi : il popolo della LEGA si raduna a Pontida : Il blu adottato dalla Lega al governo domina il palco di Pontida dove si tiene il primo raduno del Carroccio al governo. Ma il tradizionale verde Lega resiste, soprattutto tra i vecchi militanti che indossano le bandane (quelle in voga all'epoca di Bossi), i braccialetti o i...

Pontida 2018 - il ministro Centinaio : “Ho 5 tatuaggi - 3 dedicati alla LEGA. A settembre ne farò uno per il governo” : “Ho tre tatuaggi dedicati alla Lega“, dice il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, prima di intervenire sul palco di Pontida. “A settembre ne farò uno sul governo (gialloverde, ndr)”. Poi però precisa: “Non si cancella, ma non sarà sul governo gialloverde ma sulla mia esperienza all’interno dell’esecutivo”. L'articolo Pontida 2018, il ministro Centinaio: “Ho 5 tatuaggi, 3 ...

"Penso a LEGA delle Leghe in Ue Bruxelles? Prima i nostri figli" Salvini - bagno di folla a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

LEGA - Salvini a Pontida : «Ora una LEGA delle Leghe per vincere in Europa» : Per vincere anche l'anno prossimo, Matteo Salvini pensa a una federazione tra forze simili in Europa: «Non è la Lega che è cambiata, è il mondo che è cambiato. Abbiamo capito che da soli non andavamo ...

Salvini al raduno di Pontida : «Ora LEGA delle Leghe in Europa» Video|Foto : Il leader del Carroccio: « Governeremo per i prossimi trent’anni. I porti? Sono e resteranno chiusi»

Pontida - la diretta dell’intervento di Matteo Salvini dal raduno della LEGA : Al via il raduno della Lega a Pontida, in provincia di Bergamo. Tanti gli esponenti del governo sul palco, come i ministri Giulia Bongiorno e Lorenzo Fontana, ma anche gli alleati della Lega, come il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e quello della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Chiude il programma il leader del Carroccio, Matteo Salvini. L'articolo Pontida, la diretta dell’intervento di Matteo Salvini dal raduno della ...