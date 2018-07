LEGA | PONTIDA 2018 | SALVINI Diretta streaming video | “M5s? Non ci faranno litigare

Pontida 2018 - il ministro Centinaio : “Ho 5 tatuaggi - 3 dedicati alla LEGA. A settembre ne farò uno per il governo” : “Ho tre tatuaggi dedicati alla Lega“, dice il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, prima di intervenire sul palco di Pontida. “A settembre ne farò uno sul governo (gialloverde, ndr)”. Poi però precisa: “Non si cancella, ma non sarà sul governo gialloverde ma sulla mia esperienza all’interno dell’esecutivo”. L'articolo Pontida 2018, il ministro Centinaio: “Ho 5 tatuaggi, 3 ...

"Penso a LEGA delle Leghe in Ue Bruxelles? Prima i nostri figli" Salvini - bagno di folla a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

"Penso a LEGA delle Leghe in Ue Bruxelles? Prima i nostri figli" Al via il raduno della LEGA a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

LEGA - Salvini a Pontida : «Ora una LEGA delle Leghe per vincere in Europa» : Per vincere anche l'anno prossimo, Matteo Salvini pensa a una federazione tra forze simili in Europa: «Non è la Lega che è cambiata, è il mondo che è cambiato. Abbiamo capito che da soli non andavamo ...

Salvini al raduno di Pontida : «Ora LEGA delle Leghe in Europa» Video|Foto : Il leader del Carroccio: « Governeremo per i prossimi trent’anni. I porti? Sono e resteranno chiusi»

LEGA - RADUNO PONTIDA 2018 : SALVINI/ Video diretta streaming : “Fatto più noi in un mese che altri in 6 anni" : LEGA, RADUNO di PONTIDA: oggi, domenica 1 luglio 2018, Video diretta streaming. L'annuale evento del Carroccio nel comune di Bergamo: boom di gente dal sud(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 13:48:00 GMT)

Pontida - la diretta dell’intervento di Matteo Salvini dal raduno della LEGA : Al via il raduno della Lega a Pontida, in provincia di Bergamo. Tanti gli esponenti del governo sul palco, come i ministri Giulia Bongiorno e Lorenzo Fontana, ma anche gli alleati della Lega, come il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e quello della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Chiude il programma il leader del Carroccio, Matteo Salvini. L'articolo Pontida, la diretta dell’intervento di Matteo Salvini dal raduno della ...

LEGA - raduno Pontida 2018 : bagno di folla per Salvini/ Video diretta streaming : “Europee? O noi o elite Ue” : Lega, raduno di Pontida: oggi, domenica 1 luglio 2018, Video diretta streaming. L'annuale evento del Carroccio nel comune di Bergamo: boom di gente dal sud(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:35:00 GMT)

"Europee - referendum noi-élite Ong - i porti resteranno chiusi" Al via il raduno della LEGA a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

"Europee - referendum noi-èlite Ong - i porti resteranno chiusi" Al via il raduno della LEGA a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it

LEGA - le voci da Pontida : “Ong? Non ci servono prove”. Su M5s : “Sono come noi”. Ma c’è chi spera che Salvini rompa : “Quelli del M5s? Pensano le stesse cose che pensiamo noi”. Elettori e militanti della Lega, a Pontida per il raduno nazionale, si aggrappano alla parte “verde” del governo sostenuto da Carroccio e pentastellati, e cioè al loro leader Matteo Salvini. “Sta facendo cose normali, sul fronte immigrazione, che andavano fatte prima. Un nulla di fatto dal vertice europeo? Non siamo preoccupati, prima o poi il regolamento di ...

LEGA - Salvini a Pontida : «I porti sono e resteranno chiusi» : «I porti per chi traffica esseri umani sono e resteranno chiusi. Oggi c'è una terza nave che prenderà la via di un altro Paese e ce ne saranno anche una quarta una quinta e così via». A parlare è il ...

Pontida - ecco la LEGA turbo istituzionale : ma il verde prevale comunque sul blu sovranista : dal nostro inviato Pontida - Sette ministri, otto presidenti di Regione e a chiudere Matteo Salvini alle 13. La scaletta di questa Pontida turbo istituzionale è all'insegna del Palazzo, anche se l'...

LEGA : Pontida al via - arrivato Salvini. Calderoli : 'Manteniamo gli impegni' : Una serie di gazebo bianchi, uno per ogni regione italiana, a fare da corona al 'pratone' dalla parte opposta del palco. Dove campeggiano due slogan su fondo blu: 'Il buonsenso al governo' e 'Prima ...