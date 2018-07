Lega | le voci da Pontida | “Ong? Non ci servono prove” Su M5s | “Sono come noi” Ma c’è

Governo M5S- Lega . Voci su Giuseppe Conte premier - su anti-euro Paolo Savona per ministero Economia : La squadra di Governo M5S-Lega è pronta. I due partiti hanno raggiunto un'intesa sul nome del premier che, stando a diverse fonti, dovrebbe essere il docente di diritto privato all'Università di ...

Enrico Mentana : 'Lega-M5s - voci su una rottura già nelle prossime ore'. Salvini e Di Maio - niente accordo? : La bomba, Enrico Mentana la sgancia nell'apertura dell'edizione delle 20 del suo TgLa7. Al centro, ovviamente, c'è la politica, i tentativi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio di cercare un accordo per far partire il governo. Accordo che però, per Mitraglietta, ora sarebbe lontanissimo. 'Ci sono segni concreti di una ...