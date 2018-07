L' effetto Trump in Messico favorisce il candidato populista Obrador

effetto dazi-Trump - Borse cinesi in calo : 4.02 Le Borse cinesi accusano il colpo delle sanzioni per 50 mld di dollari annunciate venerdì dagli Usa,con l'aggiunta della minaccia appena comunicata da Trump di nuove misure al 10% su altri prodotti made in China per altri 200mld. L'indice Composite di Shanghai, alla prova dei mercati dopo il festivo, cede in avvio l'1,58%, a 2.974,09 punti,scivolando nelle primissime battute intorno ai minimi degli ultimi 21 mesi, mentre quello di ...

Simboli - sostanza - e un effetto sorpresa : il vertice Trump/Kim nell'analisi di Frassineti - Ispi - : ... memore di quanto i dissidi tra Seoul e Washington all'epoca della presidenza di Roh Moo-hyun , 2003-2007, avessero affossato la politica di engagement sudcoreano'.

Bastonare i populisti li rafforza : Trump sfrutta l’effetto Roseanne Barr : New York. Una legge non scritta della fenomenologia transoceanica sovran-populista può essere così enunciata: maggiore è lo zelo che si impiega per castigare errori e scivoloni, anche quelli espliciti e dichiarati, dei populisti, maggiore è il guadagno che questi ne ricavano in termini di consolidam

Nucleare Iran : l'effetto sul prezzo del petrolio del no di Trump : In quattro settimane le quotazioni sono aumentate del 10 per cento portandosi oltre i 74 dollari al barile: gli operatori davano per scontato l'annuncio del presidente USA

Borsa Tokyo - effetto Trump : Nikkei -0 - 21% : 4.01 Partenza in ribasso per la Borsa di Tokyo, dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano e il ritorno delle sanzioni. L'indice Nikkei perde lo 0,21% a quota 22.461,89 punti nelle contrattazioni mattutine.