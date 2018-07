Le uscite del mese di luglio - articolo

Il mezzo flop dell'omaggio a Pino Daniele : i social si infiammano per le (malriuscite) interpretazioni e per un Brignano imbarazzante : "Stasera ho capito che Pino lo possono cantare solo in due: Pino e i suoi fan a un concerto di Pino. Tutti gli altri no". Severi, severissimi i giudizi dei fan di Pino Daniele che giovedì 7 giugno, più per curiosità che per devozione al cantautore partenopeo, hanno seguito l'evento in suo ricordo organizzato dalla Rai allo stadio San Paolo di Napoli. Sul palco in mezzo al campo verde hanno sfilato i cantanti che hanno ...

Le uscite del mese di giugno - articolo : Si entra nel periodo estivo, i mesi perfetti per recuperare qualche arretrati e perché no per risparmiare qualcosina in attesa del periodo autunnale, storicamente il più caldo dal punto di vista delle uscite videoludiche. Per quanto giugno sia soprattutto il mese dell'E3 non si possono ignorare alcune uscite che sicuramente sapranno attirare l'attenzione di stampa e pubblico.Un nome su tutti? Vampyr, la nuova fatica dei francesi di Dontnod ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2018 : obiettivo per l’Italia riscattare le ultime uscite : Dopo il lungo ritiro in altura al Sestriere l’Italia non ha brillato nella terza tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon: gli azzurri probabilmente affaticati dai carichi di lavoro non hanno brillato né nelle prove individuali, né nella staffetta mista che due vittorie aveva regalato alla nostra nazionale nelle prime due prove stagionali. Si tratta dell’ultimo appuntamento internazionale della categoria senior prima della finali di ...

BTS : sono uscite le nuove foto promozionali dell’album “Love Yourself : Tear” : Dai un'occhiata The post BTS: sono uscite le nuove foto promozionali dell’album “Love Yourself: Tear” appeared first on News Mtv Italia.

Le uscite del mese di maggio - articolo : Ci troviamo di fronte a un 2018 che non lascia davvero spazio a momenti di tregua e, dopo un mese che ci ha regalato un God of War che è stato accolto praticamente all'unanimità come un capolavoro, siamo alle prese con un maggio che promette ancora una volta faville praticamente per ogni piattaforma. Come da tradizione le produzioni indipendenti potenzialmente molto interessanti ci sono eccome (FAR: Lone Sails, Yoku's Island Express, Agony, ...