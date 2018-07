le famiglie più ricche della terra hanno patrimoni miliardari accumulati con attività

Gay Pride - le voci dal corteo : “Vogliamo più diritti per le famiglie arcobaleno - ma preoccupati dal governo dell’odio” : Tanta la partecipazione al Gay Pride di Milano. In molti hanno espresso amarezza per non vedere affermati i diritti Lgbt. “Manca il concetto di famiglia. Se un omosessuale sta con un altro omosessuale non vuol dire che non sia una famiglia“, ha affermato qualcuno. “Vorrei che ci venissero riconosciuti i diritti di tutti e magari poter avere dei figli”, ha aggiunto un ragazzo presente alla manifestazione. L'articolo Gay ...

famiglie piu' povere - giu' potere d'acquisto e risparmi : La crescita dei redditi non riesce a tenere il passo dei prezzi e gli italiani, per continuare a far fronte alle spese, altro non possono fare che intaccare i loro risparmi. Il 2018 inizia in salita. ...

In fuga dalle fiamme : si incendia tetto di una palazzina ad Arese - evacuate più di trenta famiglie : Gli abitanti dell'edificio si sono riversati in strada nell'attesa dell'arrivo dei pompieri, che hanno impiegato diverse ore per riportare la situazione sotto controllo

Consumi - Istat : “Aumenta disuguaglianza tra le famiglie più ricche e le più povere. Tra Nord e Sud divario di 800 euro” : La disuguaglianza nella distribuzione delle spese tra le famiglie italiane lo scorso anno è aumentata. Lo rileva l’Istat, sottolineando come la spesa del decimo dei nuclei di familiari che spende meno sia diminuita del 5% rispetto al 2016, mentre quella del decimo che spende di più aumentava del 4,3%. Il rapporto tra la spesa complessiva del 20% di famiglie che spende di più e quella del 20% di famiglie che spende meno è salito a 5,2 da 5 ...

Le famiglie del Nord spendono 900 euro in più di quelle delle isole : Roma, 19 giu. , askanews, Nel 2017, la spesa media mensile familiare in valori correnti è stimata pari a 2.564 euro , +1,6% rispetto al 2016, +3,8% nei confronti del 2013, anno di minimo per la spesa ...

Le famiglie del Nord-Ovest spendono 900 euro più di quelle delle isole : ...3 1,1 Affitti figurativi 23,3 22,9 Mobili, articoli e servizi per la casa 4,2 4,3 Servizi sanitari e spese per la salute 4,5 4,8 Trasporti 10,7 11,3 Comunicazioni 2,5 2,5 Ricreazione, spettacoli e ...

Fisco - stangata per famiglie e imprese : 53 miliardi di euro a giugno. Imu/Tasi le più gravose : Una stangata che vale 53 miliardi di euro . Conto salato a giugno per gli italiani, che in attesa della 'flat tax' e della 'pace fiscale' dovranno tirare fuori questa cifra enorme e versarla nelle ...

Governo Conte - le famiglie e la Flat tax : ecco chi guadagna di più : Il neoministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha spiegato di vedere con favore la semplificazione e la riduzione del carico fiscale alla base della riforma, ben sapendo però che nel passaggio dai «contratti di Governo» ai ...

Reddito di inclusione fino a 540 euro al mese - da giugno potranno richiederlo molte più famiglie : Dal primo giugno 2018, si allargano le maglie del Reddito di inclusione: potranno infatti richiederlo anche le famiglie che non hanno all'interno del proprio nucleo "un minore, un disabile, una donna in stato di gravidanza o un disoccupato over 55". Il Rei, dunque, ora può essere richiesto da 200mila famiglie in più, per un totale di 2,5 milioni di potenziali beneficiari.Continua a leggere

Governo - Fontana : “famiglie gay non esistono. Più figli - meno aborti”. Salvini : “Le sue idee non sono nel contratto di governo” : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la famiglia, che è “quella naturale”, mentre le famiglie arcobaleno “per la legge non esistono”. Questo in sintesi il pensiero del neoministro della Famiglia e disabilità Lorenzo Fontana, oggi intervistato a giornali unificati da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino. Un intervento multiplo teso da un lato a rassicurare, ...

