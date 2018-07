Le conseguenze dell’Italexit : Quali potrebbero essere le conseguenze di una uscita dell’Italia dall’euro? Servirebbe alla crescita? Porterebbe a inflazione e crisi del debito? Per capirlo dobbiamo considerare gli effetti che la moneta unica ha avuto in passato sull’economia italiana e i possibili scenari con cui potrebbe avvenir

Daimler - Allarme utili per le conseguenze delle tensioni tra Usa e Cina : La Daimler lancia un Allarme sugli utili del 2018. A pesare sono, innanzitutto, le conseguenze delle crescenti tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina con lannuncio di nuove tariffe doganali tra le due sponde del Pacifico. Problemi per le Suv prodotte in Alabama. Il gruppo tedesco, proprietario del marchio Mercedes, è il primo grande produttore automobilistico a pagare concretamente gli effetti di una guerra commerciale che ha ...

'State of the Net". A Trieste si discute di internet e delle conseguenze della tecnologia : internet produce conseguenze sulla società, sulla politica e sull'economia: queste "conseguenze" sono la parola chiave della conferenza internazionale "State of the Net" che si tiene a Trieste oggi e domani, a dieci anni dalla prima edizione del 2008. Gli ...

Messico - le devastanti conseguenze dell’uragano Bud : passeggeri del treno rischiano la vita [VIDEO] : Un treno è stato sommerso da un metro e mezzo di acqua nella città di Guadalajara, capitale dello stato messicano di Jalisco Nelle ultime ore, la tempesta tropicale Bud sta sconvolgendo vaste zone del Messico, in particolar modo la città di Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco. L’uragano sta scaricando una forza incontenibile a causa di venti che raggiungono i 250 km/h e forti pioggie che stanno inondando qualsiasi cosa. Proprio a ...

Quali saranno le conseguenze della tensione tra Francia - Spagna e Italia sui migranti? : I migranti dell'Aquarius fanno rotta verso la Spagna, ma tra i Paesi europei volano gli stracci: l'Italia entra nel mirino degli insulti di Emmanuel Macron, che la definisce "cinica e irresponsabile", mentre per il ministro della Giustizia spagnolo, Dolores Delgado, Roma corre rischi di "responsabilità penali internazionali" per aver chiuso i porti alla nave dell'ong Sos Mediterranee. Il governo ...

F1 - furia Wolff contro la Mercedes : “è un risultato di merda - ci saranno delle severe conseguenze” : Toto Wolff ha analizzato il risultato ottenuto dalla Mercedes in Canada, etichettandolo come un risultato di merda Il secondo posto di Valtteri Bottas non può bastare alla Mercedes per salvare il week-end del Canada, dove il team campione del mondo si sarebbe aspettato di uscire con una vittoria, visto il dominio di Hamilton negli ultimi anni. Photo4 / LaPresse Un boccone amarissimo da ingoiare per Toto Wolff che, intervenuto ai microfoni ...

Vulcano de Fuego - devastanti conseguenze dell’eruzione : il materiale espulso potrebbe generare lahar nei prossimi 20 anni - paura per possibili eruzioni simultanee : L’eruzione del Vulcano de Fuego del 4 giugno in Guatemala è stata talmente forte da aver conseguenze potenzialmente per diversi anni, secondo quanto affermato da Gustavo Chigna, Vulcanologo dell’Istituto Nazionale di sismologia, Vulcanologia, meteorologia e idrologia (Insivumeh). L’esperto ha spiegato che i pericoli più grandi sono quelli che potrebbe causare tutto il materiale eruttato dal Vulcano e che quello espulso nell’eruzione di domenica ...

La chimica al servizio dell'agricoltura : quali conseguenze per l'ecosistema? : L'attenzione verso questo composto è ormai ampia, proprio perché è uno dei più diffusi e usati al mondo. Gli allarmi per la nocività diretta sulla salute umana sembrano esagerati, oppure non ancora ...

Pechino avverte gli USA delle conseguenze dei dazi contro le merci cinesi - : La Cina ha minacciato di rinunciare agli accordi raggiunti con Washington, se la parte americana introdurrà limitazioni nel commercio, inclusi i dazi. Lo si afferma in un comunicato del ministero del ...

L'obiettivo della guerra commerciale di Trump all'Europa è il surplus aggressivo di Berlino. Ma tutta l'Eurozona ne "pagherà" le conseguenze : Per capire qual è il vero obiettivo dei dazi commerciali che verranno applicati dall'amministrazione Trump a partire da mezzanotte del 1°giugno su acciaio e alluminio di provenienza Ue basta guardare la classifica degli esportatori europei oltre Atlantico: con le 950mila tonnellate di acciaio esportate nel 2017 è la Germania di Angela Merkel a dominare il mercato dell'export di prodotti finiti e semi-finiti. Dietro, ben ...

Le conseguenze della crisi italiana sull’Europa secondo la stampa estera : La crisi istituzionale italiana sta mandando un’onda d’urto sui mercati europei. Gli analisti si chiedono se Berlusconi potrebbe essere l’uomo provvidenziale. Leggi

Obama indica le conseguenze della decisione di Trump sull'accordo nucleare iraniano - : ... inoltre può dare il via ad una corsa agli armamenti nella regione più pericolosa del mondo. Se le restrizioni sul programma nucleare iraniano andranno perdute, avvicineremo il giorno in cui ci ...