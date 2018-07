Le Colline del Prosecco non entrano nel patrimonio mondiale dell' Unesco

UNESCO : non passa candidatura per Colline del Prosecco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Unesco : rinviata la candidatura del sito “Le Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” : Il 42° Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco riunito in Bahrain ha deciso di rinviare la candidatura del sito “Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”. La decisione del Comitato Unesco, nel riconoscere le potenzialità del sito e l’efficacia del sistema di protezione e gestione, messo in atto dalle autorità italiane, ne rinvia la trattazione affinché l’Italia possa rappresentare al meglio le caratteristiche di questo ...

Tanti eventi in cartellone per la fiera di Comeana Cavalcate - il battesimo della sella - spettacoli teatrali - passeggiate fra le Colline e giochi per i più piccoli sono le iniziative in programma per il fine settimana : E' entrata nel vivo la fiera di Comeana, che quest'anno si è spostata da piazza degli Scalpellini all'area del Tumulo etrusco di Montefortini , accesso da via Etrusca e via Garibaldi, . Dopo il grande ...

Maltempo Reggio Calabria - i dati shock della bomba d’acqua della scorsa notte : oltre 200mm di pioggia sulle Colline Nord della città : “Dal tardo pomeriggio di ieri il territorio regionale della Calabria è stato interessato da precipitazioni diffuse che in alcune zone hanno fatto registrare valori di pioggia cumulata assolutamente rilevanti“: lo spiega in una nota il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal. In particolare la zona maggiormente colpita dalle intense precipitazioni, anche a carattere temporalesco, è stata la fascia tirrenico centro-meridionale dove, ...

Le Colline di lavanda - il business per caso della «Provenza pavese» : Le colline dell'Oltrepo Pavese si tingono di viola intenso e profumano di lavanda e, come per incanto, questa terra di uve pregiate si trasforma in un angolo di Provenza. Il panorama è di quelli ...

Festa della Repubblica a caccia di funghi in Aspromonte : trovato un esemplare enorme sulle Colline di Reggio Calabria : Festa della Repubblica a caccia di funghi in Aspromonte: Pasquale Costantino ha ritrovato un esemplare di porcino (boletus-pinophilus) bellissimo e dal peso non certo comune (quasi un chilo e mezzo!) sulle colline di Reggio Calabria, in zona Bisurgi. “Non si tratta del primo ritrovamento effettuato dal sottoscritto in questo periodo dell’anno” ci spiega Pasquale. L'articolo Festa della Repubblica a caccia di funghi in ...

Festival delle Colline Torinesi : 'Fluctus - declinazioni del viaggio' : Gli spettacoli si svolgono a Torino, Collegno e Moncalieri in molte location : il Teatro Astra, il Teatro Gobetti, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, il Café Müller, la Fondazione Merz, le ...

Dal 1° al 22 giugno torna il Festival delle Colline Torinesi : Festival delle Colline Torinesi 23esima edizione viaggio musica compagnie nazionali Spettacoli Tutte le notizie di IN Torino Per approfondire

Al via la 23esima edizione del Festival delle Colline Torinesi : Ventitré gli spettacoli, otto le prime nazionali , tante le collaborazioni fra le quali quelle con Teatro Stabile di Torino, Fondazione Piemonte dal Vivo, Casa del Teatro Ragazzi e con altre ...

Torino - Festival delle Colline torinesi 2018 : programma e date - al via la 23edizione : Dove: oltre che nei teatri torinesi Astra, Café Muller, Gobetti e Casa del Teatro, gi spettacoli saranno ospitati a Moncalieri alle Fonderie limone, a Collegno alla Lavanderia vapore e in altri spazi ...

'Ce n'è uno lì!'. La vista dalla Collinetta della pace fake : Da qui si vede la bandiera che hanno innalzato i nordcoreani dopo che avevano visto fare lo stesso dai sudcoreani, che per anni è stata la più alta del mondo. Fino a poco tempo fa si sentivano i ...