Le 10 auto più brutte della storia

RED CANZIAN/ Chi è Valerio Negrini? L'autore dei testi dei Pooh ricordato in diretta (Ora o mai più) : Red CANZIAN si è rivelato un giudice pacato e pronto a valorizzare i concorrenti di Ora o mai più. In diretta ricorda Valerio Negrini, autore dei testi dei Pooh scomparso(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 22:30:00 GMT)

auto elettriche a Milano nel 2018 : si va verso una città sempre più green : Il nostro obiettivo, come Gruppo, è quello di mettere a disposizione tanto del trasporto privato quanto del mondo produttivo, soluzioni di mobilità sostenibili e alternativi all'utilizzo dei mezzi ...

Lamborghini offerte di lavoro - 150 posizioni aperte per entrare in una delle più lussuose case automobilistiche : stipendio da capogiro! : Oggi è una delle maggiori aziende al mondo che producono automobili di lusso e conta 145 concessionari in tutto il mondo. La Lamborghini è in crescita e, il mese scorso, ha inaugurato, insieme alla ...

automobilista fermato dalla polizia per l’alcoltest - chiama l’avvocato ma è più brillo di lui : Il legale contestava la validità del risultato dell'apparecchio in dotazione alle forze dell'ordine e ha deciso di soffiare a sua volta ma il suo valore è risultato di molto superiore al quello del cliente. Per lui è scattata la segnalazione per ubriachezza manifesta.Continua a leggere

autonomia - l'apertura di De Luca : 'Più si decentra - meglio è' : Sull'Autonomia 'siamo stati più virtuosi di Veneto e Lombardia che hanno fatto un referendum e speso 20 milioni per mandare una lettera. Noi abbiamo mandato la stessa lettera senza spendere nulla': ...

Volkswagen I.D. R Pikes Peak - un'auto elettrica batte tutti i record della cronoscalata più famosa : Così il record della 'Salita alle nuvole', la cronoscalata più famosa al mondo, ha consacrato lo sforzo tecnico della Volkswagen. Non solo, ha ribadito le reali potenzialità della trazione elettrica: ...

auto giù da via Posillipo : la giovane più grave è sveglia e respira da sola : Hanno tirato un sospiro di sollievo, i familiari di Rossella Amato che da questa mattina è stata estubata. La prognosi, come sottolineano i sanitari, resta strettamente riservata ma si sono...

auto giù da via Posillipo : la giovane più grave è sveglia e respira da sola : Hanno tirato un sospiro di sollievo, i familiari di Rossella Amato che da questa mattina è stata estubata. La prognosi, come sottolineano i sanitari, resta strettamente riservata ma si sono registrati ...

Più dazi per tutti - da Pechino a Bruxelles. Katainen : "Se Trump colpirà le auto europee - reagiremo" : L'Ue risponderà nel caso prendano forma i piani del presidente Dondald Trump di imporre dazi al 20% sull'import di auto costruite in Europa. "Non voglio speculare", ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Jyrki Katainen, in merito alle indiscrezioni del fine settimana sull'apertura di un nuovo fronte commerciale. "Naturalmente, se ci saranno misure dobbiamo rispondere a Trump, così come abbiamo fatto con i dazi su acciaio e ...

Le 50 auto più amate su Instagram : Le immagini dominano il nostro tempo e i social network scandiscono la nostra vita. Cercando di mettere insieme questi due elementi con le automobili più popolari del momento, abbiamo scandagliato Instagram per scovare i modelli più fotografati e apprezzati dagli utenti. Per navigare nel mare magnum in continuo divenire nel social da 800 milioni di iscritti, ci siamo affidati ad alcuni dei maggiori Instagrammer che si dedicano al mondo delle ...

Napoli - auto precipitata a Posillipo - Luca fa subito autocritica : 'Serviva più responsabilità' : 'Dovevamo essere più responsabili'. Luca Mastroianni parla con un filo di voce dal letto di ospedale dove è ricoverato, nel trauma center del Cardarelli. Non ricorda nulla dell'incidente ma spiega ...

Ferrari 250 GTO : Sotheby’s mette all’asta l’auto più costosa di tutti i tempi [VIDEO] : La vettura messa vanterà un’incredibile base d’asta pari a 45 milioni di dollari Potrebbe essere venduta all’incanto ad una cifra superiore ai 45 milioni di dollari, considerando la base d’asta di un rarissimo esemplare della Ferrari 250 GTO Scaglietti del 1962 protagonista del video girato dalla famosa Casa d’aste Sotheby’s. Realizzata in soli 36 esemplari costruiti tra il 1953 e il 1964, la 250 GTO è una delle auto più desiderate di ...

Le auto più vendute al mondo? Al primo posto c’è un modello molto particolare [FOTO] : La classifica delle auto più vendute nasconde qualche sorpresa, ma conferma i classici best seller Nonostante si parli sempre più di auto ecologiche e poco inquinanti, il modello più venduta al mondo rimane un pick-up, ovvero il Ford F-Series ed in particolare la sua versione d’ingresso chiamata F-150. Subito dopo troviamo la sempre verde Toyota Corolla, forte di oltre 40milioni di unità vendute in tutto il mondo, insomma una vera e propria ...

Le auto elettriche provocano più incidenti : Secondo una ricerca norvegese le auto elettriche o ibride sono protagoniste di più incidenti rispetto alle vetture alimentate con motori tradizionali Secondo una ricerca portata a vanti dalla Compagnia di assicurazioni norvegese, Gjensidige, nel Paese nord europeo – caratterizzato dalla più alta presenza di veicoli elettrici – i guidatori di auto elettriche o ibride avrebbero maggiori possibilità di avere un incidente stradale rispetto a ...