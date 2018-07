Lazio | settimana decisiva per Acerbi | Inzaghi lo vuole ad Auronzo di Cadore

Lazio - settimana decisiva per Durmisi e Acerbi : La società biancoceleste pronta a chiudere due trattative importanti per la prossima stagione. Accordo trovato con Durmisi , ora si cerca quello col Sassuolo per Acerbi

CALCIOMERCATO. Lazio -Acerbi - possibile intesa con il Sassuolo a 12 milioni : in settimana l'incontro : Secondo 'La Gazzetta dello Sport' le parti potrebbero accordarsi su una cifra intorno ai 12 milioni ovvero una via di mezzo tra le offerta e domanda. Lotito e Tare nei prossimi giorni incontreranno ...

Ambiente : la Regione Lazio aderisce alla Settimana europea dei parchi dal 18 al 27 maggio : La Regione Lazio aderisce con i suoi parchi alla Settimana europea dei parchi in programma dal 18 al 27 maggio. L’iniziativa è nata per celebrare il giorno in cui venne istituito in Svezia il primo parco europeo, il 24 maggio 1909. Decine le attività in programma per diffondere la conoscenza della rete di aree protette laziali di grande pregio paesaggistico e di alto valore ambientale, importantissime nella conservazione e nel riequilibrio della ...