Lavoro | stop alle buste paga in contanti | solo pagamenti tracciabili

Lavoro - stop a busta paga in contanti : dal primo luglio previste multe fino a 5 mila euro : stop alla busta paga in contanti. Il primo luglio entra in vigore il divieto, previsto dall’ultima legge di Bilancio, per il pagamento in contanti, da parte dei datori di Lavoro, delle retribuzioni e degli anticipi. L’obbligo della tracciabilita' si applica a tutti i tipi di rapporto di Lavoro ad esclusione di quelli riguardanti i lavoratori domestici, come badanti, baby sitter e colf, e di quelli con la Pubblica Amministrazione,per la cui ...