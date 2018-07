Lavoro | nuove regole per gli stipendi | non più in contanti

Droni - il Parlamento Ue approva le nuove regole : "Posti di Lavoro per 150 mila persone" : Più sicurezza in tutta l'Unione europea sui Droni, con una modernizzazione delle normative assieme a certezza delle regole che aiuti a stimolare lo sviluppo del mercato. I deputati europei hanno approvato le nuove norme comunitarie per...

Lavoro e nuove povertà : Per comprendere ciò che è realmente "nuovo" nell'intreccio tra Lavoro e povertà occorre prescindere dalle informazioni statistiche congiunturali sull'andamento del mercato del Lavoro e dalla lettura spesso strumentale che ne è stata fatta, a sostegno o contro specifiche misure di politica per l'occupazione, per guardare alle trasformazioni più profonde dell'occupazione e delle condizioni sociali dei lavoratori ...

Roma - dopo 10 anni il ritiro in casa : nuove stanze e superLavoro in cucina al Bernardini : Un mese e si riparte. Sembra ieri quando Manolas ha regalato la certezza del terzo posto in classifica con quel tiro-cross che ha ingannato Pegolo a Reggio Emilia. Eppure tra trenta giorni la Roma ...

L’allarme delle imprese per le nuove pensioni : “Non scarichiamo costi sul datore di Lavoro” : Attenti a non caricare altri costi su di noi». Dal mondo delle imprese arriva un secco altolà all’idea del nuovo governo di scaricare sui datori di lavoro una parte dei costi della futura riforma delle pensioni. Secondo i progetti allo studio anticipati ieri da La Stampa, oltre ad introdurre «quota 100» (come somma dell’età della pensione dei contr...

OneDrive : in arrivo nuove funzionalità per la condivisione e il Lavoro : Lunedì, durante la conferenza SharePoint in Nord America, Microsoft ha annunciato delle nuove funzionalità dedicate alla condivisione e al lavoro in arrivo per OneDrive. Scansione e caricamento di foto su dispositivi mobili Nuova esperienza di scansione: aggiunta un’icona dedicata nella barra delle schede. Ora è più semplice aggiungere pagine, annotare e modificare il nome del file o della cartella di destinazione direttamente durante la ...

Lussemburgo : 'Mattarella non lasci distruggere Lavoro Ue'. Replica Salvini : 'Nuove invasioni di campo - all'estero siano sereni' : "Dobbiamo giudicare" il nuovo governo italiano "sui fatti e non sulle parole, e vedere cosa farà", ha detto ancora la ministra dell'economia austriaca Margarete Schramboeck al suo arrivo al Consiglio ...

Ferrovie dello Stato - nuove assunzioni/ Ultime notizie : Recruiting Day e offerte di Lavoro per vari ruoli : Ferrovie dello Stato, nuove assunzioni: Recruiting Day e offerte di lavoro per vari ruoli, le Ultime notizie con informazioni e scadenze. Le opportunità con o senza esperienza(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:54:00 GMT)

Ikea - il robot Vera farà i colloqui di Lavoro : le offerte per nuove assunzioni Video : Una Vera e propria rivoluzione in arrivo nel campo del recruiting da parte di #Ikea. Il colosso svedese ha infatti annunciato che i colloqui di lavoro saranno effettuati dal robot Vera, un selezionatore di curriculum virtuale messo a punto da una start-up russa. La notizia è stata riportata per prima dal Washington Post per poi essere ripresa dai media di tutto il mondo come il primo esempio di utilizzo dell’intelligenza artificiale per la ...

Foodora - i bikers e il bisogno di nuove regole sul Lavoro : Perché il caso dell'azienda di servizio a domicilio ha aperto un grande tema: adeguare la legislazione alla Gig Economy