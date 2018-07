L’alleanza della speranza può vincere il patto della paura e del potere | Milano insegna

huffingtonpost

: @matteosalvinimi a #Pontida2018 dice che il centrodestra è maggioranza nel Paese e l’alleanza della #Lega con l’M5s… - Magliocca_G : @matteosalvinimi a #Pontida2018 dice che il centrodestra è maggioranza nel Paese e l’alleanza della #Lega con l’M5s… - Magliocca_G : RT @mara_carfagna: Matteo Salvini ricorda a #Pontida2018 che il centrodestra è maggioranza nel Paese e l’alleanza della #Lega con l’M5s è i… - gmslongo : RT @mara_carfagna: Matteo Salvini ricorda a #Pontida2018 che il centrodestra è maggioranza nel Paese e l’alleanza della #Lega con l’M5s è i… -

(Di domenica 1 luglio 2018) Tante ragazze e ragazzi in una manifestazione infinita, sabato scorso a. A una settimana dalla straordinaria tavolata multietnica, la mia città ha accolto il Gay Pride. Ai lati del corteo tanto calore per associazioni, movimenti e tanti applausi a Beppe Sala. Più di uno gli ha gridato "salvaci tu". Non è difficile capire da chi, da un'onda di destra, da quella Lega che con Salvini e i suoi ministri vorrebbe fare arretrare le libertà. E allora mi sono ricordata quando ai lati di un altro corteo, quello che accompagnava Pisapia dopo la vittoria, echeggiavano le parole "liberaci", dalla destra di prima che per anni aveva comandato nella città.Ho sentito un orgoglio e mi sono detta che sono fortunata di vivere dove chi ha guidato e guida la città la vuole "prima in diritti umani".Si dice "competion is competion", sarà vero, ma le ...