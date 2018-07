La truffa del secolo | nera come il carbone La recensione

Salvini e i 50 milioni della truffa della Lega sui rimborsi : "Non ci sono più - spesi in 10 anni" : "I soldi che dicono che abbiamo sottratto? Non ci sono quei 50 milioni, Repubblica sta cercando quei soldi in Svizzera, in Lussemburgo... Fate inchieste su cose vere, non perdete il vostro tempo". Lo dice Matteo Salvini, intervistato da Radio Capital, sui soldi che la magistratura di Genova sta cercando. "Quei soldi non ci sono - sottolinea Salvini - sono stati spesi in dieci anni".Dagli atti del processo di Genova – ricorda Repubblica - ...

Scoperta truffa ai danni dell'Inps - denunciati 93 falsi braccianti agricoli - illecite indennità per 285mila euro : REGGIO CALABRIA - I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Locri, nell'ambito di indagini di Polizia Giudiziaria volte a tutela della Spesa ...

MONZA - truffa DA UN MILIONE DI EURO : ARRESTATE DUE SORELLE/ Schiave del gioco d'azzardo : il caso finì in tv : MONZA, TRUFFA da un MILIONE di EURO, due SORELLE raggiravano parenti e amici: promettevano finti investimenti in posta, ma in realtà si intascavano i soldi e giocavano alle macchinette(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:00:00 GMT)

Delitto ex calciatore La Rosa - madre e figlio truffatori di assicurazioni auto : Raffaele Rullo e sua madre Antonietta Biancaniello sono in carcere con l'accusa di aver ucciso l'ex calciatore del Brugherio Andrea La Rosa e tentato di far sparire il corpo bruciandolo in un bidone ...

Saviano : “Creiamo il restitution day - la Lega restituisca i 50 milioni della truffa sui rimborsi” : L’arrivo, nonostante le ipotesi ventilate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, è avvenuto come al solito: con due auto blindate e cinque dei carabinieri di scorta. Roberto Saviano è salito sul palco del Parco Sempione, dove s’è svolta la festa di «Ricetta Milano», seguendo il protocollo a cui è abituato da undici anni. Il suo intervento era in...

Ivrea - finti volontari dell'Ugi truffano i negozi : Chiedono offerte libere per fantomatici spettacoli benefici: 'Attenzione, non facciamo porta a porta'

Finto investimento - donna posta foto del truffatore in azione : 'Se lo riconoscete - attenzione' : di Veronica Cursi E' una delle truffe più diffuse, quella del Finto investimento . Ma stavolta la vittima, Valentina, romana di 40 anni, non solo ha deciso di reagire all'uomo che voleva ingannarla ma ...

Marsala - fanno la truffa dello specchietto in Via Sirtori. Vetri rotti in Corso Amendola : Occhio, la banda della truffa dello specchietto è di nuovo in azione, questa mattina, a Marsala, e si aggira per le vie del centro. Lo racconta alla redazione di Tp24.it una signora, 61 anni, che, in ...

Marche - truffa ai danni dello Stato. Contributi non dovuti a 120 persone : Non vivevano né risiedevano nei comuni del terremoto, ma hanno chiesto e ottenuto indebitamente i Contributi di autonoma sistemazione. In 120, tutti della provincia di Camerino, nelle Marche, sono ...

truffa delle scarpe di lusso : l'inganno nasce sui social : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Marica Viganò Invio mail Follow @viganoladige Leggi ...

Tenta la 'truffa dello specchietto' ad Avola - denunciato un netino : Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Avola, hanno denunciato in stato di libertà, B.S. 28 anni, di Noto, per i reati di Tentata truffa aggravata e resistenza a Pubblico ...

WhatsApp - truffa del regalo Adidas : di cosa si tratta e il pericolo che si corre : In questi giorni sta circolando su WhatsApp [VIDEO] una nuova truffa ai danni degli utenti della messaggeria istantanea più usata in rete. Il messaggio in chat starebbe, infatti, spaventando numerosi utenti e si tratterebbe di una vera e propria truffa. Le persone più ingenue o con poca attitudine alla tecnologia possono cascarci, sicuramente, con molta facilita'. È importante per gli utenti, quindi, segnalare questi illeciti episodi per cercare ...

Sorpreso dai carabinieri con hashish scopre di essere stato truffato Al posto della droga anche saponette : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Fugatti: «Vaccini e punti nascite: nessuna promessa» E ...