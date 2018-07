La strana amicizia tra il Papa e il compagno Morales

ilgiornale

: #100fairydays: Giorno 10 - Festeggiare un piccolo grande amico. Io credo che l’amicizia sia una cosa strana, una… - MatteoLosa : #100fairydays: Giorno 10 - Festeggiare un piccolo grande amico. Io credo che l’amicizia sia una cosa strana, una… - saymynvame : Ho “ripreso” un’amicizia che dovevo lasciar perdere e ora mi sento strana - ridi_chetipassa : Una strana amicizia -

(Di domenica 1 luglio 2018) Sono due sudamericani, due vecchi amici, due mine vaganti nei rispettivi ruoli. E si incontrano con sorprendente frequenza. Sei volte in poco più di cinque anni. Da quando uno dei due, José Bergoglio, argentino, è diventato. L'altro, Evo, è presidente della sua Bolivia da dodici anni e mezzo. Incontri che fanno storcere la bocca a coloro che, in Vaticano e fuori, ritengono il leader indio un personaggio controverso, populista, comunista e un po' troppo tollerante nei confronti della cocaina di cui la Bolivia è un importante produttore.è anche ricordato per il faraonico e autocelebrativo Museo de la Revolución Democrática y Cultural aperto qualche anno fa nella poverissima cittadina nativa di Orinoca.Questioni che non sembrano sfiorare il pontefice, che ieri ha aperto ancora una volta le porte del Vaticano a. Un colloquio di trentacinque minuti, raccontano ...