La Spagna accoglie Open Arms E attacca Salvini | Da lui politiche della morte

Lifeline : "Chiederemo alla Francia di accoglierci". La Spagna - invece - non ha risposto : Axel Steier, portavoce dell'ong Lifeline, ha annunciato che la nave presenterà oggi formale richiesta di sbarco alla Francia. La nave è da 5 giorni in mare nei pressi di Malta, che ha già rifiutato di aprire i porti per accogliere i 234 migranti salvati in mare. Steier ha spiegato all'emittente francese Rtl l'intenzione della Ong: "Se non avremo una risposta, lasceremo Malta per andare al Nord ... in Spagna o in Francia". Una richiesta ...

Migranti - Italia a Malta : «Accogliete Lifeline». La replica : «Nessuna richiesta». Interviene la Spagna? : Salvini: «La nave di Migranti sarà sequestrata e l’equipaggio processato». La Valletta: «Nessun contatto, malgrado la retorica». Poi la richiesta ufficiale della Capitaneria

La Spagna accoglie l’Aquarius - ma l’azione delle ong si restringe : Le organizzazioni umanitarie chiedono un dialogo con il ministro dell’interno italiano Matteo Salvini e gli altri leader europei per evitare nuovi naufragi nel Mediterraneo. Leggi

La Spagna accoglie l’Aquarius - ma l’azione delle ong si restringe : Le organizzazioni umanitarie chiedono un dialogo con il ministro dell’interno italiano Matteo Salvini e gli altri leader europei per evitare nuovi naufragi nel Mediterraneo. Leggi

Aquarius arrivata nel porto di Valencia/ Spagna divisa su accoglienza migranti : MSF attacca Governi Ue : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Aquarius - vicepremier Spagna : Francia accoglierà parte dei migranti : Aquarius, vicepremier Spagna: Francia accoglierà parte dei migranti Aquarius, vicepremier Spagna: Francia accoglierà parte dei migranti Continua a leggere L'articolo Aquarius, vicepremier Spagna: Francia accoglierà parte dei migranti proviene da NewsGo.

Aquarius - vicepremier Spagna : Francia accoglierà parte dei migranti : La vicepremier spagnola Carmen Calvo ha annunciato che la Francia collaborerà all'accoglienza dei migranti dell' Aquarius . Calvo, responsabile del coordinamento per l'accoglienza, ha accettato la ...

Accoglienza - migranti e frontiere : così si comportano Francia - Spagna e Malta : Parigi respinge i migranti economici, la Spagna usa diplomazia e repressione, Malta non ha sottoscritto l’accordo chiave

La Spagna accoglie l'Aquarius - la nave verso Valencia : Ore 18 - Altri profughi sono in arrivo L'annuncio che arriva dalla Moncloa fa il giro del mondo. Per l'Osservatore Romano 'è una svolta positiva'. Per il commissario Ue Avramopoulos 'la vera ...

La Spagna accoglie l’Aquarius - la nave verso Valencia : No all’attracco in Italia anche per altre 2 imbarcazioni di volontari. Solo i 910 profughi salvati dalla Guardia costiera arrivano a Catania

La Spagna si offre di accogliere l'Aquarius : 21.00 - L'Ong SOS MEDITERRANEE ha confermato questa sera che, nonostante l'apertura della Spagna ad accogliere la nave Aquarius e i 629 migranti a bordo, nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata e la nave è ancora ferma nel Mediterraneo tra Malta e l'Italia. Un'imbarcazione della Marina Militare di Malta ha fatto arrivare 950 bottiglie d'acqua e del cibo (pasta e snack vari) che secondo l'Ong basterà soltanto per un altro pasto da ...

Valencia : accoglieremo la nave AquariusConte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno twitta: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".

La Spagna accoglie i 629 della Aquarius - Salvini canta vittoria. L’Ue non si schiera : Rotta su Valencia, in Spagna, dove arriverà tra quattro giorni. Alle 14 e 40 di ieri si sblocca l’odissea della motonave Aquarius con a bordo 629 migranti. Dopo un braccio di ferro tra Italia, Malta ed Europa, andato avanti due giorni, il neopremier socialista Pedro Sánchez apre il porto di Valencia: «Nostro obbligo contribuire ad evitare una ...

Migranti - Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée : pericoloso arrivare a Valencia : Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée: pericoloso arrivare a Valencia Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée: pericoloso arrivare a Valencia Continua a leggere L'articolo Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée: pericoloso arrivare a Valencia proviene da NewsGo.