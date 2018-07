La Russia ha eliminato la Spagna

Mondiali Russia 2018 – Neuer - che schiaffo alla Germania : “noi patetici contro chiunque - ci avrebbero eliminato anche…” : Dopo l’eliminazione dai Mondiali di Russia 2018 , Manuel Neuer non ha risparmiato parole durissime nei confronti della Germania : il portiere ha definito ‘patetica’ la prestazione dei tedeschi Dramma sportivo in casa Germania . I Campioni del Mondo sono stati sconfitti d alla Corea del Sud (già eliminata) ed hanno chiuso il proprio girone all’ultimo posto in classifica. La grande Germania è la prima delusione del Mondiale di ...

Mondiali Russia 2018 – Egitto eliminato - ma i faraoni si consolano con Zayneb : la Venere del deserto [GALLERY] : Zayneb Azzam, la… piacevole consolazione dell’Egitto dopo l’eliminazione dai Mondiali di Russia 2018: nella gallery la modella egiziana in tutta la sua bellezza Bella da mozzare il fiato, Zayneb Azzam è la tifosa egiziana più affascinante che ci sia. Nota modella, Zayneb vanta 201mila follower su Instagram, che la seguono per la sua infinita bellezza e per i suoi scatti da incanto, che non superano mai il limite della ...