La road map di Zingaretti per arrivare in vetta al Pd (con o senza Renzi)

(Di domenica 1 luglio 2018) "Io ci sono, anche se sono il primo a dire che il problema fondamentale non è il segretario": il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, lancia la sfida interna al Pd. Una sfida però che deve essere "collettiva" e per "riaggregare", guardare fuori dal partito: "Molti di noi sono fuori da noi", dice al Corriere della Sera. "C'è un popolo di competenze e di sensibilità che è disperso, frammentato. E c'è una nuova generazione, molto combattiva, che non ci ha mai incontrati. L'obiettivo è riaggregare". E per Zingaretti il congresso del Pd è indispensabile prima delle elezioni europee. Un passo indietro: a quasi quattro mesi dalle elezioni politiche, dopo le dimissioni del segretario, due direzioni e una assemblea nazionale, il ...