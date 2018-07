La regina del Mondiale è una giornalista comasca

"I ministri inglesi si sono riuniti per ripassare il piano in caso di morte della regina" : I ministri inglesi avrebbero ripassato il progetto segreto per preparare il paese a 10 giorni di lutto nazionale, quando morirà la Regina: lo scrive il Times. Le prove del piano - noto come Castle Dove e denominato anche London Bridge - arrivano nella settimana in cui Elisabetta, 92 anni, ha cancellato la sua presenza a una cerimonia nella St Paul's Cathedral, poiché si sentiva poco bene.Secondo il quotidiano inglese, i funzionari ...

Continuano le repliche de La regina di Palermo su Canale 5 con la morte della Mares e in attesa di Rosy Abate 2 : Un'altra domenica pomeriggio di repliche quelle previste da Canale 5 che, subito dopo il Tg, terrà compagnia al pubblico con La Regina di Palermo. Ad andare in onda sarà lo speciale "riassunto" di episodi di Squadra Antimafia che ha visto come protagonista proprio Rosy Abate. Dall'arrivo in Sicilia per organizzare il matrimonio con il promesso sposo americano alla morte del fidanzato e dei fratelli, per Rosy tutto è cambiato e dalla sua ...

Santa Ester/ Santo del giorno - il 1° luglio è il giorno del "Festum Hester reginae" : Santa Ester si festeggia come Santo del giorno oggi 1° luglio: è il giorno del "Festum HEster Reginae", i cristiani copti la celebrano il 20 dicembre come "Regina dei Persiani"(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 03:56:00 GMT)

ITALIA regina del MARE NOSTRUM! Gli azzurri vincono il medagliere dei Giochi del Mediterraneo - quarto trionfo di fila : IMPERATORI DEL MARE NOSTRUM! L’ITALIA ha matematicamente vinto il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva che si concluderà domani a Tarragona (Spagna). La nostra Nazione ha confermato il proprio strapotere sportivo su questa zona geografica, imponendosi nella speciale classifica per la quarta volta consecutiva (la 13esima nella nostra storia su 18 edizioni disputate): da Almeria 2005 non conosciamo rivali, ...

Atletica : addio a Irena Szewinska - regina della velocità polacca con 7 medaglie olimpiche : È stata anche l'unica nella storia della disciplina , uomini compresi, capace di detenere i record del mondo di 100, 200 e 400. Nel corso della carriera, tra il 1965 e il 1976, ne totalizzò dieci. ...

Vacanze L'Italia del Sud è la regina delle preferenze di chi sceglie di rimanere nel Belpaese : Le Vacanze tailor made, in qualunque parte del mondo, adesso vengono personalizzate prenotando già prima della partenza una serie di servizi complementari: si va dai concerti agli spettacoli, dalle ...

Noto regina dell'estate : da De Gregori a Venditti fino al matrimonio Ferragni-Fedez : La citta' capitale del barocco si candida ad essere regina dell’estate. Il boom di turisti non si arresta e il comune è pronto ad ospitare spettacoli e mostre dal carattere internazionale. E’ trascorso appena un mese dal grande successo ottenuto dall’Infiorata. Oltre 500mila visitatori da ogni parte del mondo per l’evento, giunto alla XXXIX edizione, che quest’anno era dedicato alla Cina. Alle porte l’estate e il comune è pronto a varare il ...

BRINDISI. La nuova edizione del festival a tema gipsy in Puglia a Torre regina Giovanna : Oltre agli artisti che si esibiranno con dj set e live set ci saranno molte performance e spettacoli di ogni tipo, dai ballerini, ad attività circensi, a quelle teatrali, come già detto, passando ...

Juventus regina del mercato - già spesi 111 milioni in attesa dei colpi grossi : TORINO - Fuori Buffon, Asamoah e Lichtsteiner, dentro Perin, Cancelo ed Emre Can . La prima fase del mercato bianconero si è conclusa a tutti gli effetti ieri, con le visite mediche di Joao Cancelo al ...

Andrea Delogu : calcio e Stracult - è la nuova regina tv : Sarà un lungo autunno caldo per Andrea Delogu. La conduttrice, infatti, a settembre debutterà su Rai 2 con Quelli che il sabato, sorta di spin-off di Quelli che il calcio, dedicato però al campionato di serie B. Con lei al timone del programma ci sarà Gabriele Corsi: una coppia inedita, ma che già sulla carta promette di dare quel tocco di freschezza e leggerezza di cui si ha bisogno, soprattutto nel week-end. E la domanda scatta spontanea: ...

MEGHAN MARKLE/ Star a Buckingham Palace e compagna inseparabile di Harry e della regina Elisabetta : MEGHAN MARKLE sempre più Star a Buckingham Palace: la Duchessa del Sussex inseparabile dal Principe Harry e dalla Regina Elisabetta agli eventi pubblici. MEGHAN MARKLE è sempre più la protagonista indiscussa di Buckingham Palace. La moglie del Principe Harry, dallo scorso 19 maggio, continua a rubare la scena a Kate Middleton conquistando non solo l’affetto dei sudditi inglesi, ma anche della Regina Elisabetta.

Bianca Guaccero - lo spacco audace della nuova regina di Detto Fatto : Bianca Guaccero, il look audace della nuova regina di Detto Fatto alla presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione. La nuova reginetta del pomeriggio alza la gonna svolazzante e si vede ...

“Irrispettosa”. Meghan Markle - l’errore stavolta è madornale. Tutti furiosi con la neo Duchessa del Sussex che l’ha fatta davvero grossa (di fronte alla regina) : Meghan, Meghan, quante ne combini… stavolta la neo Duchessa del Sussex ha fatto infuriare tanta gente… Ma perché? Che cosa è successo? Dunque la Markle ha partecipato insieme al marito Harry e alla regina Elisabetta all’evento denominato Queen’s Young Leaders Awards. Ha sbagliato di nuovo l’abbigliamento? No, stavolta il suo look era impeccabile… l’errore è molto più grave… Sembra che l’ex attrice di Suits abbia completamente ...

Ducati Multistrada : è lei la nuova regina dell’infernale Pikes Peak [GALLERY] : Carlin Dunne in sella alla Multistrada 1260 Pikes Peak trionfa nella prestigiosa gara in Colorado Il pilota Ducati Carlin Dunne, alla guida della nuova Multistrada 1260, si è aggiudicato la vittoria della Pikes Peak International Hill Climb 2018, la prestigiosa gara in salita svoltasi questo fine settimana sulle montagne del Colorado, riportando Ducati alla vittoria e riconquistando la corona di “King Of The Mountain”. Guidando con grinta, ...